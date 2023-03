“Ma è diventata mamma?!”. Aurora Ramazzotti, l’indiscrezione sul parto: arriva la foto della figlia di Eros e Michelle

Aurora Ramazzotti, l’indiscrezione sul parto. Tanti i rumor delle ultime ore sulla figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker diventata mamma. Prima tra tutti la notizia lanciata da Amedeo Venza che aveva pubblicato una storia in cui annunciava il lieto evento mettendo in circolo la voce che si potesse trattare di un parto prematuro. Poi arriva la smentita da parte della diretta interessata, che in ogni caso non ha messo a tacere il mondo del gossip.

Aurora Ramazzotti diventata mamma? Mese dopo mese i fan della primogenita di Eros e di Michelle ha sempre aggiornato i fan sull’evoluzione della sua gravidanza senza tralasciare mai frizzanti battute ironiche a riguardo. E i follower hanno assistito con piacere al trascorrere del tempo e alla crescita di uno splendido pancione.

Aurora Ramazzotti diventata mamma? L’indiscrezione sul parto

Entrata nel nono mese di gravidanza, Aurora Ramazzotti ha anche annunciato di dover mettere in pausa l’attività fisica per dare spazio al riposo. Lo sport ha sempre caratterizzato la vita della 26enne ma la scelta è stata fatta per non andare incontro a particolari affaticamenti in un momento conclusivo che presto le permetterà di conoscere il bebè e cominciare un altro cammino di vita certamente significativo in qualità di mamma. E sempre a tala proposito, pare che il piccolo ha già un nome ed è quello di “Nicolò”.

Ma i fan non smettono di domandare quando effettivamente accadrà il giorno del parto che pare si aggiri tra la fine di marzo o gli inizi di aprile. “È successo anche a me tante volte di guardare i social e seguire sporadicamente una gravidanza e domandarmi ‘Ma questa quando caz*o partorisce?’“, con queste parole Aurora Ramazzotti ha risposto ironica andando incontro a chi si domanda: “Ma quando partorisce?”. E di recente, anche una spiccata ironia sui chili presi inevitabilmente nel periodo della dolce attesa.

“Ma quando si contano i chili in gravidanza si possono sottrarre quelli del bambino? Chiedo per un’amica”, ironizza mettendo in bella mostra il pancione di “big boy”. E nel corso della sua ospitata insieme a papà Eros nello studio di Michelle Impossible, Aurora Ramazzotti ha raccontato in merito al futuro nonno: “Non dimenticherò mai la tua reazione di quest’estate, ti ho preso una maglietta con scritto ‘nonno loading’ e sei svenuto sul letto quando hai saputo della gravidanza”, ha detto la figlia di Michelle.