Eros Ramazzotti e lo spoiler sul figlio di Aurora Ramazzotti. Incredibile ma vero, perché durante una intervista del cantante, al settimo cielo per l’arrivo del primo nipotino, è stato svelato un dettaglio succoso che i futuri genitori, almeno fino a questo momento, avevano nascosto. Ieri è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Michelle Impossibile e i due sono stati ospiti.

Sul palco del programma di Canale 5 il cantautore e la figlia Aurora, incinta di otto mesi e tra pochissimo mamma di un maschietto, il primo per lei e il fidanzato storico Goffredo Cerza. I due sono stati protagonisti di un siparietto molto commovente per il pubblico e per la conduttrice, che alla vista della figlia e dell’ex marito si è lasciata andare a un lungo pianto.

Eros Ramazzotti e lo spoiler sul figlio di Aurora Ramazzotti

“Sei stupenda, sei una roccia, sei una forza della natura e io sono davvero orgoglioso di te”, ha detto Eros Ramazzotti alla figlia. Aurora Ramazzotti ha ricordato il momento in cui ha svelato al cantante che sarebbe diventato nonno. “Non dimenticherò mai la tua reazione di quest’estate, ti ho preso una maglietta con scritto ‘nonno loading’ e sei svenuto sul letto quando hai saputo della gravidanza”, ha detto la figlia di Michelle. Ma torniamo a Eros Ramazzotti e lo spoiler sul figlio di Aurora.

In queste ore il cantante di Più bella cosa e Aurora (brano dedicato proprio alla sua primogenita) ha rilasciato una intervista al settimanale Oggi. Durante l’intervista con Eros Ramazzotti è arrivato lo spoiler sul suo primo nipotino, ovvero il figlio di Aurora Ramazzotti e del fidanzato Goffredo Cerza. Durante l’intervista è stato svelato il nome che la coppia ha scelto per il loro primo figlio.

Durante l’intervista con Eros Ramazzotti, il giornalista ha fatto uno spoiler sul figlio di Aurora e Goffredo rivelando il nome del piccolo. “È un maschietto ma non so ancora che nome gli daranno, Le scelte dei figli sono sacre”, ha detto il cantante. A quel punto lo spoiler del giornalista Alberto Dandolo, sempre molto informato sui fatti privati dei personaggi famosi: “Pare sarà chiamato Nicolò“. Se il bimbo si dovesse chiamare così si tratterebbe del secondo spoiler sulla gravidanza di Aurora.