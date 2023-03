Nella giornata del 30 marzo Aurora Ramazzotti è finalmente diventata mamma, dando alla luce il primo figlio Cesare. A fare rumore è stato il silenzio del nonno Eros Ramazzotti, che ha aspettato il giorno successivo per commentare la bellissima notizia. Michelle Hunziker era invece intervenuta subito dopo la nascita del neonato, dicendo che era stato il giorno più bello della sua vita oltre ovviamente a quanto successo quando ha partorito le sue figlie. Ma ora è il cantante ad aver rubato la scena.

Ma dopo che Aurora Ramazzotti è diventata ora mamma, non ci si è soffermati solamente su Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. C’è stato un vero e proprio orrore social contro l’influencer, infatti è stato scritto contro di lei: “E vai ke adesso ai 3 nonni gli tocca mettere mano al borsellino……”, “Che nome che fa cagare”, “Nove mesi per un nome di mer***”. E ancora “Meno male, speriamo che ora la smetta di rompere il co***”, “l’ha chiamato Cesare per scoraggiare il padre a farci una canzone”.

Aurora Ramazzotti mamma, la reazione di Eros Ramazzotti

C’era grandissima attesa per capire come avrebbe reagito il papà di Aurora Ramazzotti, dopo che lei può essere ora chiamata mamma. Eros Ramazzotti ha pubblicato l’immagine del nipote appena nato, in particolare la sua manina, e ha scritto un commento emozionante. Anche la figlia di Pino Daniele, Sara, che è grande amica della ragazza, ha voluto dedicare un messaggio strappalacrime: “I miei migliori amici hanno avuto un bebè bellissimo, benvenuto Cesare, la zia ti ama già tantissimo”.

Nella mattinata di venerdì 31 marzo Eros ha dunque detto: “La vita è meravigliosa nonostante tutto. Benvenuto Cesare, il futuro è nelle tue mani“. E ha postato tre cuori, due di colore rosso e uno blu. Forse ha preferito prima godersi pienamente quel momento storico con il suo primo nipote e solo successivamente si è fiondato su Instagram per condividere il suo entusiasmo con i follower. Tranne qualche hater, sono innumerevoli gli utenti che hanno fatto i migliori auguri alla loro famiglia.

La Hunziker aveva invece commentato: “E con la nascita delle mie figlie…oggi per me è stato il giorno più bello della vita…Benvenuto Cesare”. E poi anche Striscia la Notizia ha voluto fare gli auguri alla conduttrice per essere diventata nonna a 46 anni.