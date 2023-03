Aurora Ramazzotti è diventata mamma per la prima volta. Giovedì 30 marzo è nato Cesare, frutto dell’amore tra la figlia di Michelle Hunziker ed Eros e il fidanzato Goffredo Cerza. Da questa estate la 25enne ha vissuto la sua gravidanza passo passo insieme ai suoi follower. Foto, video, consigli e timori per l’arrivo del primo figlio hanno accompagnato i nove mesi.

Giovedì 30 marzo l’arrivo di Cesare, questo il nome scelto da Aurora Ramazzotti e dal fidanzato Goffredo Cerza, annunciato su Instagram con una bellissima foto in bianco e nero in cui si vede la mano di Cesare, seguita da una seconda foto che mostra un dolce bacio dato in sala parto a Goffredo Cerza che indossa il bracciale con scritto: “Papà di Cesare – 30/03/2023”.

Ovviamente la notizia dell’arrivo del figlio della conduttrice e influencer è stato accolto da tutti con grande gioia. Michelle Hunziker, nonna di Cesare, ha ripostato la foto della manina del nipotino con la scritta: “E con la nascita delle mie figlie… Oggi per me è stato il giorno più bello della mia vita… Benvenuto Cesare”, ha scritto la neononna sulle Instagram story.

Auguri e le congratulazioni sotto il post di Aurora Ramazzotti. L’influencer e speaker radiofonica, oltre che conduttrice, è stata travolta da commenti da parte dei suoi tantissimi fan e dei vip. Ma come spesso capita ai personaggi famosi, sotto al post e a quelli di alcune pagine che annunciavano l’arrivo di Cesare, sono arrivati anche commenti volgari e insulti. La figlia di Michelle è stata criticata per la sua giovane età e per la scelta del nome del bimbo.

