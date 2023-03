Il 30 marzo è una data incancellabile per Aurora Ramazzotti, infatti è diventata mamma con la nascita del figlio Cesare. Tutti si sono chiesti il perché di questo nome dato al piccolo, nato dalla relazione sentimentale col compagno Goffredo Cerza, e ora è stata data una risposta. Non dai diretti interessati, ma dal sito Quotidiano.net, che è stato in grado di captare alcuni segnali eloquenti. C’è una motivazione specifica dietro questa scelta della coppia, che ha mandato in delirio Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Questi ultimi due sono nonni per la prima volta, così come ovviamente anche per Aurora Ramazzotti si tratti dell’esordio da mamma. Ma gli occhi sono tutti puntato sul figlio Cesare e sul motivo di questo nome particolare. Si era vociferato con forza nell’ultimo periodo che si sarebbe chiamato Niccolò, invece poi è stato puntualmente smentito con la foto e l’annuncio delle scorse ore. E abbiamo finalmente capito come Aurora e Goffredo abbiano maturato questa decisione.

Aurora Ramazzotti mamma, perché il figlio si chiama Cesare

Sono state avanzate delle ipotesi sul perché Aurora Ramazzotti, diventata mamma il 30 marzo, abbia preferito scegliere per il figlio il nome Cesare, di comune accordo con il suo Goffredo. A dare un indizio ci ha pensato proprio il neo papà, che ha scritto su Instagram: “Ave Cesare“. Ci sarebbe dunque un riferimento storico a Roma, città che il giovane ama essendoci cresciuto nonostante la sua terra di origine sia Milano. Poi ci sarebbe il desiderio della coppia di vedere il figlio diventare qualcuno di importante nella sua vita futura.

Inoltre, Quotidiano.net ha posto l’accento su un’altra cosa: anche il nonno Eros Ramazzotti è di Roma e quindi il rapporto con la città capitolina è strettissimo. Ma c’è pure un ulteriore aspetto notato dal sito in questione: ci sarebbe “un mix fra nome e cognome azzeccato“, per quanto concerne la musicalità, nel leggere Cesare Cerza. Ovviamente tutte queste possibilità potranno essere confermate o smentite dai neo genitori nelle prossime ore, ma per ora da parte loro c’è solo la voglia di godersi appieno le prime ore del neonato.

Sul profilo Instagram di Eros Ramazzotti non è ancora apparso alcun messaggio, ma siamo certi che sarà anche lui felicissimo. Il cantante si è avvicinato notevolmente all’ex moglie Michelle Hunziker e hanno incoraggiato la figlia Aurora in tutti questi mesi.