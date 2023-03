Splendida notizia per Michelle Hunziker, infatti la figlia Aurora Ramazzotti è finalmente diventata mamma per la prima volta nella sua vita. Un annuncio bellissimo e attesissimo quello dell’influencer, che ha chiamato il neonato Cesare. Le prime foto postate sul suo profilo Instagram hanno già fatto il giro dell’Italia e non si riescono già più a contare i like e i commenti degli utenti. Sono in tantissimi ad averle già fatto gli auguri, ma anche la nonna ha voluto dedicare un post davvero commovente.

Quindi, Michelle Hunziker è stata resa nonna da Aurora Ramazzotti. Quest’ultima è mamma grazie all’unione con il suo compagno Goffredo Cerza, che hanno potuto accogliere il bimbo nella loro famiglia. Una gravidanza molto impegnativa quella dell’influencer, la quale ha anche fatto sapere in passato di aver avuto non poche difficoltà. Ma tutti i sacrifici sono stati ripagati alla grande, infatti ora è entusiasta e può finalmente iniziare a viversi le prime ore da neo mamma.

Leggi anche: “È nato”. Aurora Ramazzotti è mamma, arrivato il primo figlio. Il nome e la prima foto





Come vi avevamo preannunciato nel precedente articolo, c’era grande attenzione per capire come avrebbe reagito Michelle Hunziker a questa notizia sensazionale. Aurora Ramazzotti è finalmente mamma e nella famiglia della conduttrice svizzera l’entusiasmo è straordinario. Immaginiamo che anche il papà della ragazza, Eros, avrà difficoltà a contenere la sua gioia immensa. Ma indubbiamente le parole scelte dalla presentatrice Mediaset sono finora le più significative in assoluto.

Nella Instagram story di Michelle Hunziker, lei ha postato la foto della manina di Cesare, pubblicata dalla figlia, e ha commentato: “E con la nascita delle mie figlie…oggi per me è stato il giorno più bello della vita.. Benvenuto Cesare“, con tanto di cuore rosso incorporato. E non può che essere così, infatti la svizzera non aspettava altro che questo fatidico giorno. Michelle è diventata nonna tra l’altro in un’età molto giovane, visto che ha compiuto da poco tempo, parliamo del 24 gennaio, 46 anni.

E dopo l’annuncio di Aurora, si sono aggiunti altri vip alla lista di coloro che hanno fatto auguri speciali alla neo mamma. Sottolineiamo infatti commenti di grande gioia da parte di Elettra Lamborghini, Ivana Mrazova, Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello per citarne alcuni.