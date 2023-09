Antonella Fiordelisi potrebbe aver trovato un nuovo fidanzato. O almeno di questo ne sono convinti molti suoi follower, che sono riusciti a scoprire qualcosa di parecchio interessante. Lei è stata paparazzata mentre era a cena con un volto noto della tv e a quanto pare stanno cercando di vedersi in totale segreto, ma non ce l’hanno fatta del tutto. Ora la notizia è diventata di dominio pubblico e quindi chissà se non saranno costretti ad uscire a galla.

E pensare che solo alcuni giorni fa su Antonella Fiordelisi si era detto altro. Ovvero che il nuovo fidanzato dell’ex di Edoardo Donnamaria fosse un calciatore di Serie A, ma ora questa ipotesi sarebbe smentita. Secondo Alessandro Rosica “la frequentazione con il calciatore è seria e con Graffagnini sono soltanto amici. Mi sono arrivati mille messaggi uguali, Antonella e Samuele Ricci anche oggi e stasera insieme. Sono due mesi che si stanno frequentando“.

Antonella Fiordelisi, chi sarebbe il nuovo fidanzato: “A cena insieme”

In questa immagine postata su X, Antonella Fiordelisi è al tavolo insieme al presunto nuovo fidanzato, intenti a gustarsi una buonissima cena. E i rumor sono scoppiati improvvisamente, infatti sui social c’è chi ha scritto: “Antonella ormai esce con lui di nascosto, questa cosa mi puzza”. Quindi, i dubbi stanno aumentando tantissimo e ora si aspettano solamente gli interventi dei diretti interessati affinché si possa fare chiarezza.

Potrebbero anche essere dei semplici amici, ma intanto c’è chi pensa che ci sia ben altro dietro. Parliamo quindi di Antonella e di Andrea Maestrelli, anche lui ex concorrente del Grande Fratello Vip proprio nell’edizione nella quale c’era la Fiordelisi. Lui è nato nel 1998 ed è un calciatore nonché modello. Ha parenti famosi, dato che è il nipote dell’ex tecnico della Lazio, Tommaso Maestrelli, e anche nipote di Marco Materazzi.

Da giocatore di calcio ha militato nella Ternana, nel Perugia, nell’Arzachena, nel Bisceglie, nell’Arezzo e nel Monopoli. Ha avuto una storia d’amore con un’altra ex gieffina, Nicole Murgia, e ora potrebbe aver conquistato Antonella.