Antonella Fiordelisi, un nome che dalla scorsa edizione del GF Vip è spesso su siti e giornali. Tanto più adesso che viene data per quasi certa la sua partecipazione a Pechino Express. Sarà davvero una delle nuove concorrenti del programma? Con lei dovrebbero esserci anche Enzo Salvi, Nicola Ventola, il rapper Jake La Furia e i cantanti di Amici, LDA e Aka7even. Non Sophie Codegoni, a quanto pare: sarebbe stato proprio il reality la causa della lite con Alessandro Basciano.

In un’intervista a Tag24, la modella e influencer non ha detto granché su questo rumor di Pechino Express ma ha confermato che tornerà in tv: “Se condurrò il GF Vip Party? No, ma può essere che mi vedrete in televisione!“. Per esempio le piacerebbe concorrere a Ballando con le Stelle: “Magari tra qualche anno sì, perché no? Poi a me piace ballare“. Ma tornando alla trasmissione in onda su Sky, anche Gabriele Parpiglia. Ma come detto alò momento non ci sono certezze.

Antonella Fiordelisi incredula: “Non me l’aspettavo”

Di certo c’è che Antonella Fiordelisi è stata invitata al Festival del Cinema di Venezia. E nelle Storie che ha pubblicato sul proprio suo Instagram, aveva svelato ai suoi follower di essere anche un po’ nervosa per il red carpet. “Arrivo e non vedo l’ora… ma spero di non cadere perché ho delle scarpe scomodissime”, ma invece è andato tutto bene.

Più che bene. Il suo outfit ha riscosso così un enorme successo sulle varie pagine fan di Instagram e i fotografi l’hanno riempita di flash. A Venezia 80 l’ex vippona ed ex di Edoardo Donnamaria ha indossato un abito lungo molto attillato, a sirena e di color verde acqua. I capelli raccolti in un’elegante coda bassa e come accessorio una parure discreta.

Bellissima. E ha ricevuto così tanti applausi e giudizi positivi che si è sentita in dovere di ringraziare i suoi fan. Anche perché il suo nome è balzato pure in cima alle tendenze di Twitter. “Non mi aspettavo tutti questi complimenti, grazie a tutti”, ha scritto Antonella Fiordelisi. Ora non resta di capire il suo futuro in tv.