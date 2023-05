Tanta preoccupazione per un’ex protagonista di Amici, che è stata costretta a recarsi al pronto soccorso. Lei è Sissi, finita in ospedale per un problema di salute improvviso che l’ha fatta spaventare non poco. La ragazza ha pubblicato un paio di foto dal nosocomio e ha raccontato cosa le è successo. Trattandosi di Instagram stories, non è stato possibile leggere ciò che le hanno scritto i follower, ma certamente in privato sarà stata inondata di messaggi di affetto.

E non è l’unica vip che ha avuto problematiche fisiche. Oltre a Sissi, che è stata in ospedale per un problema di salute, un altro cantante, Aimone Romizi, ha avuto la stessa sorte diversi giorni fa. Il cantante della band Fast Animals and Slow Kids ha finalmente riaperto gli occhi dopo l’intervento a cui si è sottoposto presso l’ospedale Silvestrini di Perugia. Saltano due date della tournée della band italiana in seguito al dovuto ricovero del frontman che già da diverso tempo ha accusato diversi malesseri.

Sissi è finita in ospedale: qual è stato il problema di salute

Dunque, l’ex cantante di Amici Sissi si è fatta vedere all’interno dell’ospedale Maggiore di Milano e nella prima immagine ha voluto subito tranquillizzare tutti con un selfie e la seguente didascalia, dopo aver avuto il problema di salute: “Grazie a tutti per i messaggi, sto molto meglioooo“. Successivamente, dato che certamente tutti i fan le avevano chiesto informazioni sull’origine del malessere, ha raccontato cosa l’ha obbligata a finire in ospedale, dove è stata immediatamente sottoposta a delle cure da parte dei medici.

L’ex protagonista del talent show di Maria De Filippi ha poi postato un’altra sua immagine, con tanto di mascherina sul viso, e ha rivelato la natura del problema fisico: “Grazie a tutti ancora, tranquillissimi, non è nulla di grave. Ho avuto una reazione allergica a non so cosa. Ora va tutto bene, vi voglio bene“. Non si è ancora scoperto ciò che le ha provocato questa allergia preoccupante, ma la cosa più importante è che adesso le sue condizioni di salute siano buone.

Sissi ha preso parte alla scorsa edizione di Amici, dove è stata sconfitta da Alex e Luigi nella finalissima. Ma ha conquistato ugualmente un grande obiettivo, visto che è stata lei a portarsi a casa il prestigioso premio della critica.