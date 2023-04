Cantante italiano ricoverato in ospedale, l’annuncio ai fan. Saltano due date della tournée della band italiana in seguito al dovuto ricovero del frontman che già da diverso tempo ha accusato diversi malesseri. Cascate di cuori e messaggi di vicinanza e supporto per lui, poi la visita medica rivelatoria che lo ha dunque indirizzato verso il ricovero presso l’ospedale Silvestrini di Perugia dove si è poi sottoposto a un’operazione: le prime parole del cantante dopo l’intervento e chi c’era al suo fianco pronto per abbracciarlo.

Aimone Romizi operato in ospedale. Il cantante della band Fast Animals and Slow Kids ha finalmente riaperto gli occhi dopo l’intervento a cui si è sottoposto presso l’ospedale Silvestrini di Perugia. Ovviamente al fianco di Aimone al momento del risveglio la fidanzata Camilla Boniardi, più conosciuta con il suo nome d’arte Camihawke: “Il primo viso che ho visto era Camilla. La felicità ha bisogno di poco”, scrive sui social Aimone.

Aimone Romizi operato in ospedale: le prime parole del cantante italiano appena ha riaperto gli occhi (e chi c’era al suo fianco)

E dopo l’operazione il frontman del gruppo musicale ha ovviamente pensato di aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute: “Mi sembra tutto un po’ confuso, mi sono risvegliato ora credo. Forse no ma comunque solo ora riesco a formulare un pensiero più o meno completo. È andato tutto liscio. I medici, i chirurghi, gli infermieri e gli specializzandi dell’ospedale Silvestrini di Perugia si sobbarcano (in evidente carenza di numero e spazi) il lavoro di mille persone, con un’empatia e una gentilezza commovente. Io provo veramente tanto rispetto e gratitudine per il loro enorme, professionale e paziente lavoro. Esistono persone belle intorno a noi, salvaguardiamole perché sono il tesoro dell’esistenza”.

E ancora: “Ascolto Nick Drake, non penso ai fastidi post operatori ma solo al palco che mi aspetta. Arrivo, datemi qualche giorno. Vi voglio bene ve lo giuro”. Aggiornamenti anche da parte della fidanzata e nota influencer Camilla: “Grazie per i messaggi. Romi è uscito dalla sala operatoria. L’intervento è andato bene! Un grazie a tutti i medici della chirurgia di Perugia che sono pochissimi a fare il lavoro di cento”. Camilla ha poi raccontato un aneddoto per smorzare la tensione.

“Volete sapere una cosa che da ridere? Appena sveglio ha detto: ‘Ora mi mettete la maglietta di Bruce Springsteen?'”. Ma anche Aimone non appena rinvenuto in forze ha ironizzato ancora sulla sua rubrica lanciata proprio per l’occasione, “Chronicles from the ospedale del Grifo”. Il cantanta ha raccontato una dolce scena a cui ha assistito con protagonista un anziano che ha ricevuto la visita in ospedale della moglie: “Lui ogni tanto le chiede ‘mi dai un bacino?'”. Ora i fan non aspettano che rivedere Aimone dare il meglio di sè sul palcoscenico di un concerto.