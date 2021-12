“State molto attenti”. Positiva al Covid, la vip italiana lo annuncia sui social. Le sue condizioni

Un lungo post in cui racconta la scoperta della positività al Covid. “Ieri dopo due tamponi antigenici fatti in farmacia con esito negativo, effettuati non solo il 21 ma anche il 22 (sia io che Romi), ho fatto comunque un tampone molecolare. Sono risultata positiva. Romi non lo ha fatto ma vivendo insieme a me sicuramente sarà positivo anche lui”.



“Sulla follia del fatto che per fare un tampone molecolare devi prenotarlo cinque mesi prima altrimenti non trovi nulla e rimani in balia del dubbio” ha continuato. Ha invitato i suoi follower alla prevenzione: State attenti. Per noi sarà un Natale diverso, di mer*a probabilmente, ma ora come ora spero solo che tutti i miei cari e i miei amici stiano bene”. Lei è Camilla Boniardi, per tutti CamiHawke, influencer di prima grandezza e stella di Instagram.



Uno sfogo, quello di Camilla Boniardi, proseguito il nelle stories di Instagram dove ha espresso il suo pensiero riguardo l’attendibilità dei tamponi rapidi. Solo ieri un altro vip, stavolta del mondo della televisione, aveva annunciato la sua positività. Parliamo del conduttore di Striscia la Notizia Roberto Lipari.







“Non scenderò nei particolari, ma Si! sono Positivo! E no!…non sono asintomatico. Vi scrivo solo oggi, perché sto meglio e sono sicuro che il peggio è alle spalle. Eh Si! Passerò il #natale in quarantena… Mentre nella mia testa sono passate mille cose in questi giorni”. “Ma vi risparmio le più pessimiste e vi dico l’unico pensiero che mi sembra giusto condividere”.



“Quante volte si è scherzato sulla noia delle feste natalizie, dei parenti che non vedi mai perché manco sai chi sono, dei regali riciclati, i maglioni con i rombi, la tombola ecc. Volevo solo dirvi che da quarantenato tutto questo mi mancherà da morire. E mi fa pensare a tutta quella gente che passerà sola il Natale e anche in condizioni peggiori”. Un nemico temibile il Covid che non risparmia proprio nessuno.