Momento difficile per Daniele Dal Moro, vittima di un incidente nelle ultime ore. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pubblicato due Instagram stories, nelle quali ha spiegato cosa gli è capitato e quali siano le sue attuali condizioni di salute. I suoi fan sono molto preoccupati, anche perché in un primo momento era sparito per diverse ore dai social facendo temere qualcosa di molto grave. Ma effettivamente la situazione clinica non è delle migliori.

Daniele Dal Moro stava facendo qualcosa di divertente e rilassante, quando si è verificato un improvviso incidente che gli ha creato problematiche non di poco conto. E ha dovuto recarsi urgentemente in ospedale per essere soccorso nel migliore dei modi dai sanitari. Lui ha poi postato il referto medico, che chiarisce dettagliatamente quali sono stati i problemi riscontrati dai dottori, durante i vari esami effettuati.

Daniele Dal Moro vittima di un incidente: le sue condizioni di salute

Come ricordato dal sito Fanpage, solamente pochi giorni fa Daniele Dal Moro aveva vissuto dei momenti molto importanti, prima che l’incidente gli cambiasse il suo stato d’animo e gli peggiorasse la sua salute. Infatti, era stato alla Mostra del Cinema di Venezia con Oriana Marzoli, nonostante in diverse circostanze si è parlato di una rottura tra i due. Ma torniamo all’accaduto delle scorse ore e vediamo cosa è successo all’ex gieffino.

Dal Moro ha avuto un incidente con la moto d’acqua ed è rimasto ferito. Lui ha inizialmente scritto: “Ok, sto andando in ospedale”, a corredo di immagini che lo ritraevano con un taglio nelle vicinanze dell’occhio. Poi ha pubblicato il referto ufficiale: “Trauma facciale con la moto d’acqua, nega perdita di coscienza. Vigile, orientato, fasia corretta, non deficit neurologici in atto. Ferita della palpebra superiore. Si confeziona sutura intradermica con ethilon 4/0 VAT in ordine”.

Non ha fatto altri aggiornamenti nella giornata di lunedì 11 settembre, quindi non sappiamo se sia ancora in ospedale a Peschiera del Garda, in provincia di Verona, oppure se abbia fatto ritorno a casa e sia ora in convalescenza.