Guenda Goria e il nome che vorrebbe dare al figlio in arrivo. Qualche giorno fa la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha annunciato di essere in dolce attesa del suo primo figlio. La notizia, ovviamente, ha reso particolarmente felice lei e il compagno Mirko Gancitano. Anche perché proprio l’attrice in estate aveva avuto un delicato problema di salute che le aveva fatto temere di non poter rimanere in cinta.

Oltre a soffrire di endometriosi e ad aver affrontato anche un intervento per questo Guenda Goria ha dovuto far asportare una tuba: “Mi è successo il caso peggiore che possa succedere in caso di gravidanza extrauterina, che già è rara. Stavo già provando ad avere un figlio, ma non avevo riscontrato sintomi e non avevo ancora fatto un test di gravidanza. A un certo punto ho avuto una grande emorragia in un bar di Milano ed ero da sola, ero in un lago di sague e poi sono svenuta”. Adesso, però, è arrivato il momento di pensare a cose ben più positive.

Leggi anche: “Dobbiamo darvi una notizia”. Guenda Goria e Mirko Gancitano, e non poteva essere più bella





È arrivato il tempo di scegliere il nome: la rosa in lizza

Il prossimo 16 maggio Guenda Goria e Mirko Gancitano si sposeranno, ma mentre preparano il matrimonio devono pensare anche a scegliere il nome da dare al loro primogenito o primogenita. I due non conoscono ancora il sesso del bambino e così hanno pensato a nomi maschili e femminili.

“Sono un po’ emozionata – ha annunciato Guenda, 35 anni, ospite de La Volta Buona – perché è stato un traguardo che per me è un miracolo. Mi era stato detto che naturalmente non avrei potuto avere figli”. Adesso, invece il sogno sta per diventare realtà. A Novella2000 l’attrice ha rivelato: “Abbiamo individuato alcuni nomi epici se dovesse nascere maschietto: Enea, Ulisse, Paride ci piacciono molto”.

“Di certo come secondo nome lo chiameremo Maria” ha proseguito Guenda Goria. E non a caso anche il papà si chiama Amedeo Maria. Ovviamente bisogna pensare anche all’eventualità che nasca una bambina: “Sul nome della femminuccia non siamo così d’accordo. Ci piace Luce, per il significato, ma non abbiamo ancora deciso”.

“Eccola col pancione”. Scatti rubati in strada alla conduttrice tv incinta: prontissimi i fotografi