Guenda Goria e il compagno Mirko Gancitano e la bellissima notizia. La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta e il suo fidanzato hanno fatto lo splendido annuncio in esclusiva a Novella2000. La notizia è doppiamente bella, perché, oltre all’evento meraviglioso in sé, c’è da dire che la stessa Guenda aveva avuto gravi problemi di salute che le avevano fatto temere il peggio.

Qualche tempo fa, infatti, Guenda Goria aveva raccontato: “Sono qui viva per miracolo, mi è successo il caso peggiore che possa succedere in caso di gravidanza extrauterina, che già è rara. Stavo già provando ad avere un figlio, ma non avevo riscontrato sintomi e non avevo ancora fatto un test di gravidanza. A un certo punto ho avuto una grande emorragia in un bar di Milano ed ero da sola, ero in un lago di sague e poi sono svenuta”. Ora invece il lieto annuncio.

L’annuncio che rende felici Guenda Goria e il compagno

“Finalmente – hanno fatto sapere Guenda Goria e il compagno Mirko Gancitano – possiamo darvi la notizia che da mesi speravamo di potervi dare, a giugno saremo genitori del nostro primo bambino, la nostra felicità è assoluta“. I due, che conducono insieme una seguita trasmissione su Radio LatteMiele, desideravano da tempo diventare genitori. E adesso che il sogno sta per avverarsi quasi non ci credono.

Mirko Gancitano, che di professione fa il videomaker ed è laureato in Regia, ha fatto sapere che la compagna è al terzo mese di gravidanza: “Nel dirvelo tiro un sospiro di sollievo. Sono state settimane dove eravamo in apprensione per tutto quello che ci era successo”. Ovviamente il riferimento è alla gravidanza extrauterina del 2022 che aveva fatto temere il peggio.

La stessa Guenda Goria ha fortunatamente confermato che ora tutto sta andando per il meglio: “Tutto sta andando per il verso giusto e sto bene“. Lei e il compagno hanno scelto Novella2000 per dare la lieta notizia anche perché sono grandi amici personali del direttore Roberto Alessi. Alla trasmissione di Caterina Balivo “La volta buona” su Rai1 hanno confermato la notizia. Cosa aggiungere? Tanti auguri ad entrambi!

