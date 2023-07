Lei è la nota figlia vip di una famosa conduttrice e di un giornalista. Lui, oltre ad essere un video-maker e producer indipendente, è l’inviato del programma Rai “Camper” e ha fatto anche l’attore. Il 31enne originario di Mazara del Vallo, infatti, ha recitato nella pellicola di Gabriele Muccino “I migliori anni” e ha avuto un parte pure nella fiction trasmessa da Mediaset “Centro Vetrine”. Ma quello che è più importante, almeno ai fini della nostra notizia, è che ha rapito il cuore dell’ex gieffina.

Galeotto è stato l’incontro non in Italia, bensì a Sharm el-Sheikh dove lei, attrice, ha una casa. Lui si trovava lì per lavoro, ma è scoccata la scintilla e oggi arriva la conferma che i due non fanno sul serio, no, fanno sul serissimo. Sentite qua, ma siete romantici forse è meglio se non leggete, le lacrime potrebbero scendere a fiumi…

Mirko Gancitano ha deciso: la proposta alla sua Guenda

Guenda Goria ha deciso di prendere carta, penna e calamaio – si fa per dire – e scrivere una lettera aperta, pubblicata sul settimanale DiPiù, al suo fidanzato Mirko Gancitano. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria sta vivendo uno dei momenti più complicati della sua vita. Qualche tempo fa ha subito un’operazione a seguito di una gravidanza extrauterina e le hanno dovuto asportare una tuba. Poi l’attrice 32enne ha saputo che potrà avere figli solo attraverso la fecondazione assistita.

La delicata situazione in cui si trova ha spinto Guenda a mettere in dubbio anche il suo rapporto con Mirko Gancitano al quale confessa: “Mi sembra tutto così difficile, forzato. Ho paura che non corrisponda più a un tuo desiderio. Non immaginavo così il nostro futuro. Sono qui pronta ad ascoltarti”. Il compagno le ha risposto subito dimostrando di essere davvero innamorato di lei e di essere pronto ad affrontare tutto insieme.

“Io sono pronto a fare la mia parte. Non ho nessun problema a tentare anche questa strada. Ci tengo però a sottolineare che una coppia può essere felice con o senza figli, dunque non vivere questa scelta con ansia. Io sarò sempre al tuo fianco”. Ma non è finita. Mirko ha infatti aggiunto: “Mi hai anche scritto che non ho fissato la data per il nostro matrimonio perché non sono più sicuro di stare con te. Non è così Guenda, volevo solo aspettare un momento più sereno e dunque sono qui a rinnovarti la mia proposta. Con o senza bambino, vuoi sposarmi Guenda?“. E adesso Guenda cosa dite che farà?

