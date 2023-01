“Viva per miracolo, stavo morendo”. Guenda Goria choc, il racconto da lacrime da Serena Bortone

Guenda Goria viva per miracolo. L’ex gieffina ha raccontato in queste ore di aver rischiato di morire a causa di una gravidanza extrauterina. La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta è stata ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno insieme alla mamma. Proprio con lei ha ricordato il delicato momento vissuto questa estate e che per poco non è le costato la vita. Un vero dramma: “Ho rischiato di morire” ha raccontato emozionata l’attrice 34enne.

Il drammatico racconto di Guenda Goria a Oggi è un altro giorno

Ospite di Oggi è un altro giorno insieme alla madre Maria Teresa Ruta, Guenda Goria ha raccontato cosa le è successo l’estate scorsa: “Sono qui viva per miracolo, mi è successo il caso peggiore che possa succedere in caso di gravidanza extrauterina, che già è rara. Stavo già provando ad avere un figlio, ma non avevo riscontrato sintomi e non avevo ancora fatto un test di gravidanza. A un certo punto ho avuto una grande emorragia in un bar di Milano ed ero da sola, ero in un lago di sague e poi sono svenuta”.

Guenda Goria è stata quindi portata al pronto soccorso e dalle analisi è emerso qualcosa di preoccupante: “Mi hanno fatto le analisi del sangue e sono risultata incinta, ma dall’ecografia nell’utero non risultava niente. Mi hanno detto che l’embrione stava crescendo in una tuba e che si trattava di gravidanza extrauterina. Io ero davvero pietrificata, non sapevo come reagire. Sconvolta dalla notizia”.

Effettivamente Guenda Goria è stata operata e le è stata asportata una tuba. Poco prima del malore l’ex gieffina aveva già subito un’altra delicata operazione per risolvere il problema dell’endometriosi. Si era trattato di un intervento più volte rimandato a causa del Covid e dal quale Guenda non si era ancora completamente ripresa. Dopo il momento di grande commozione, comunque, ecco il videomessaggio del fidanzato dell’attrice, Mirko, che si è augurato di realizzare presto i suoi sogni: sposarsi e avere un bambino con Guenda.

