Un vero e proprio sfogo è stato pubblicato da Andreas Muller. L’ex ballerino di Amici si è infastidito non poco e sui social network ha mostrato la sua insofferenza, legata ad una vicenda che non riesce proprio ad accettare. Ha notato che alcune persone hanno un comportamento che non è in grado proprio di sopportare e per questo motivo ha deciso di manifestare il suo pensiero in modo pubblico. Nella speranza che ci possano essere dei cambiamenti importanti già nel prossimo futuro.

Comunque di Andreas Muller, ex di Amici, si è parlato recentemente anche per la sua relazione sentimentale con Veronica Peparini. I due hanno postato un video hot su TikTok e hanno davvero acceso l’estate italiana. Sul popolare social network si sono mostrati in piscina e hanno ballato sulle note di una famosissima canzone. Ovviamente in pochissimo tempo si sono accumulati migliaia e migliaia di mi piace. Negli ultimi mesi si sono accavallate voci su una possibile separazione dei due, smentita dai fatti.





Andreas Muller di Amici, furia social: “Siete ingrati e senza rispetto”

Probabilmente stanco di dover assistere a situazioni sgradevoli, Andreas Muller ha scritto un posto in una sua Instagram story. Si è rivolto a persone ben determinate, anche se l’ex Amici ha preferito non fare nomi e cognomi presumibilmente per evitare di innescare polemiche infinite. Ma sta di fatto che ha esordito così: “Posso farvi una domanda, mondo della danza? E mi rivolgo a ballerini, ex concorrenti di talent e direttori/direttrici di varie scuole”. E poi ha posto questo quesito, con l’augurio di ricevere una risposta.

Poi Andreas Muller ha aggiunto: “Ma ogni volta che portate in giro in maniera fisica coreografie non vostre o semplicemente repostate sui social in maniera costante tutto l’anno coreografie non vostre o dei vostri docenti o dei vostri best friends per quale motivo non citate/taggate di chi è quel lavoro con cui fate pubblicità o ci andate a guadagnare soldi in giro? Non è per fare polemica, voglio solamente capire cosa spinge il vostro ego ad agire così e avere magari una spiegazione del perché avviene, oltre al fatto di essere ingrati e irrispettosi. Grazie”.

In passato Andreas Muller si era infuriato così: “Quanto è ridicolo questo social network. Ogni volta mi riprometto di lavorarci e basta. Poi invece mi lascio un po’ andare dimenticandomi che solo alcuni possono posta il ca**o che vogliono. Tra nudi e schiume sul corpo, c*li di fuori, seni realmente in vista con tutto il capezzolo, uccelli all’aria. Ma andatevene a cag**e voi e questa politica di me**a”.

