“Adesso basta”. Andreas Muller fuori di sé, clamoroso sfogo social: c’entra Veronica Peparini

Andreas Muller di nuovo censurato su Instagram. Era già accaduto ai primi di giugno quando il ballerino si era spogliato e aveva scattato una foto poi pubblicata sul noto social network. Ebbene la foto era stata censurata. E lui se l’era presa: “Adesso spiegatemi la differenza tra questa foto e la mia. Anche rimossa dalle storie! Ma quella di prima no, di Blanco e Mahmood no! Ma dai raga”. Effettivamente la foto al naturale dei due cantanti non aveva ricevuto lo stesso trattamento.

A quanto pare Andreas Muller ‘ci è ricascato’. Stavolta nel video incriminato il ballerino compare con la fidanzata Veronica Peparini. Quella stessa Veronica con la quale c’era stato un periodo di crisi, ora rientrata. Lui stesso in occasione del suo compleanno aveva scritto: “Ti amo Vero, ti amo famiglia, vi amo amici miei, ti amo lavoro. Sono così fiero di me e di quello che sto facendo in questo periodo. Di quello che sono riuscito a costruire nella mia vita fino ad oggi, dalla mia relazione con Vero, al rapporto con la mia famiglia e lavorativamente parlando sono riuscito a fare più di quanto mi aspettassi”.





Andreas Muller e il video incriminato con Veronica Peparini

Andreas Muller di nuovo censurato su Instagram. Stavolta nel video Andreas tocca il seno di Veronica Peparini che è in pantaloncini e reggiseno sportivo. Il video è stato pubblicato nelle story di Instagram, ma a quanto pare ha classificato il contenuto come “atti sessuali espliciti” e ha rimosso tutto. Anche stavolta è arrivato lo sfogo del ballerino.

“Quanto è ridicolo questo social network – attacca Andreas Muller – Ogni volta mi riprometto di lavorarci e basta. Poi invece mi lascio un po’ andare dimenticandomi che solo alcuni possono posta il ca**o che vogliono. Tra nudi e schiume sul corpo, c*li di fuori, seni realmente in vista con tutto il capezzolo, uccelli all’aria, droghe e chi più ne ha più ne metta, questa storia è stata invece rimossa per atti sessuali. Ma andatevene a cag**e voi e questa politica di me**a. E mi fate salire il nervoso ogni volta che parlate di trattamenti alla pari, di non creare diversità”.

Insomma ancora una volta Andreas Muller è vittima della censura su Instagram. E anche in questa occasione il ballerino non ha mancato di evidenziare la disparità di trattamento che a suo dire il social network metterebbe in atto. Il confronto con altri video e foto di personaggi famosi effettivamente stride. E chissà se Andreas utilizzerà ancora il social di Mark Zuckerberg oppure deciderà di dire basta…

