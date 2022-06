Andreas Muller, foto censurata da Instagram. La notizia è arrivata a sorpresa e come un fulmine a ciel sereno per il ballerino, che però ha preferito parlare e non rimanere zitto di fronte ad una decisione che non lo ha convito nella maniera più assoluta. E ha anche tirato in ballo altri due vip, che secondo lui si sono resi protagonisti di un gesto praticamente identico ma che non hanno subito il suo stesso trattamento. Ha denunciato tutto sui social network, portando anche le ‘prove’ di ciò che ha detto.

Andreas Muller, la foto è stata censurata da Instagram, ma comunque di lui non si è parlato solo di questo nelle scorse ore. In occasione del 26esimo compleanno, Andreas Muller ha voluto ricordare alla fidanzata i suoi sentimenti: “Ti amo Vero, ti amo famiglia, vi amo amici miei, ti amo lavoro. Sono così fiero di me e di quello che sto facendo in questo periodo. Di quello che sono riuscito a costruire nella mia vita fino ad oggi, dalla mia relazione con Vero, al rapporto con la mia famiglia e lavorativamente parlando sono riuscito a fare più di quanto mi aspettassi”.





Andreas Muller, foto censurata su Instagram

Andreas Muller, la sua foto è stata quindi censurata su Instagram perché la sua immagine senza veli è stata ritenuta inadatta dal popolare social network: “Potresti perdere l’accesso al tuo account in futuro. Il tuo contenuto è stato rimosso perché viola le nostre linee guida. Per non perdere l’accesso al tuo profilo e per evitare che i tuoi post, i follower, i messaggi e l’archivio siano eliminati in modo permanente, rispetta le linee guida della nostra community. Il tuo post viola le nostre linee guida in materia di adescamento per adulti”.

Quando Andreas Muller si è accorto che, riproponendo ancora la foto in questione Instagram continuava ad eliminarla, ha deciso di protestare e ha svelato tutto ai suoi follower: “Adesso spiegatemi la differenza tra questa foto e la mia. Anche rimossa dalle storie! Ma quella di prima no, di Blanco e Mahmood no! Ma dai raga”. Ha infatti mostrato un’immagine dei cantanti Mahmood e Blanco pubblicata da Vanity Fair, che effettivamente aveva delle enormi somiglianze. Ma qui non erano stati presi provvedimenti.

Parlando di Andreas e Veronica Peparini, già ad aprile le voci su una presunta crisi erano state praticamente smentite dai fatti. Infatti, era stato possibile vedere alcune immagini che li ritraevano insieme e soprattutto molto sorridenti. Avevano approfittato del red carpet della serie televisiva di Prime Video, ‘Bang Bang Baby’, per immortalarsi fianco a fianco.

