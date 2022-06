“Alla fine lo hanno detto”. Veronica Peparini e Andreas Muller, arriva l’ultima parola su tutto

Veronica Peparini e Andreas Muller, torna il sereno. Una coppia molto amata dal pubblico e non solo per la loro indiscutibile professionalità. I due ballerini professionisti sono uniti dalla grande passione per la danza ma soprattutto da un legame sentimentale tanto forte da riuscire a superare anche il buio della crisi. Tra Veronica e Andreas, il momento difficile sembra essere solo un capitolo chiuso.

Andreas Muller e Veronica Peparini, è stata davvero una crisi di coppia? Insieme da tre anni, la coppia semba aver affrontato di recente un periodo non del tutto roseo. Gli ultimi messaggi social del ballerino lasciavano pensare ad alcuni problemi in corso che alcuni utenti hanno proiettato anche nella vita sentimentale con Veronica Peparini.





Pare che Andrea Muller sia stato vittima di un brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dalla danza, quindi un piccolo incidente di percorso che non sembra aver messo in discussione i sentimenti nei riguardi di Veronica. Pettegolezzi su una crisi di coppia messi a tacere con un recente post romantico condiviso su Instagram dai diretti interessati. (Andreas Muller e Veronica Peparini, la prova definitiva).

In occasione del 26esimo compleanno, Andrea Muller ha voluto ricordare alla fidanzata i suoi sentimenti: “Ti amo Vero, ti amo famiglia, vi amo amici miei, ti amo lavoro. Sono così fiero di me e di quello che sto facendo in questo periodo. Di quello che sono riuscito a costruire nella mia vita fino ad oggi, dalla mia relazione con Vero, al rapporto con la mia famiglia e lavorativamente parlando sono riuscito a fare più di quanto mi aspettassi”. (Veronica Peparini una furia. Lo scontro).

E non poteva mancare la risposta di Veronica che ha così scritto condividendo lo stesso scatto sul proprio profilo social: “Auguri alla persona che ha reso la mia vita piena di emozioni, Amore, passione e che ogni giorno mi spinge a cercare sempre nuovi modi per crescere in quello che siamo e facciamo.. e sempre ci troviamo. Ti amo”.

