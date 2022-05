Amici, Alessandra Celentano contro Veronica Peparini, l’ennesimo scontro in diretta. Una puntata decsamente densa di colpi di scena quella della semifinale di Amici. E tra le tante emozioni degli allievi, spediti dritti verso l’ultima competizione che porterà solo uno di loro sul podio, l’ennesimo scontro tra prof ha decisamente attirato le attenzioni.

Alessandra Celentano non poteva smentirsi proprio all’ultimo e dopo Nunzio ecco la volta di un altro allievo, Dario. La prof, conosciuta e apprezzata proprio per il suo carattere diretto, avrebbe preso di mira il giovane talento elogiando di contro Michele, tra l’altro finito tra i finalisti.





Dario, allievo di Veronica Peparini, di fronte alle parole di Alessandra Celentano non ha trattenuto le lacrime, scatenando la reazione immediata della prof. “Per potersi migliorare, visto che è giovane, deve studiare tanta danza classica. Altrimenti non va da nessuna parte con il suo moderno”, sono le parole di Alessandra Celentano.

“Le uniche coreografie che ti puoi permettere sono solo quelle di Veronica e non altro. Studia danza classica perchè sei molto scarso”. afferma ancora in diretta ad Amici Alessandra Celentano. Ovviamente Veronica Peparini non ha certo abbassato la testa: “Che pa***!”.

“Se è così sicura di Michele perché continua? Se sono arrivato in semifinale un motivo ci sarà”, la risposta di Dario, poi consolato da Maria De Filippi. “Cerca di non prendere sul personale quello che dice Alessandra, tanti si sono sentiti dire di peggio. Alcuni hanno continuato a ballare, altri hanno cambiato professione, ma si sopravvive e si va avanti”.

