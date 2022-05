Tensione alle stelle ad Amici tra le due prof Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Come sappiamo fin troppo bene, l’insegnante di modern difficilmente alza la voce o discute coi colleghi. Ma stavolta è successo e a farle perdere la calma è stata proprio la sua collega. Il fattaccio è successo dopo un guanto di sfida lanciato dalla maestra Alessandra tra Michele e Dario su un pezzo modern ma creato da lei. Veronica non ha voluto parlare prima dell’esibizione del suo allievo, poi appena ha preso la parola ha esordito dicendo di aver intuito l’intento della collega ma senza raggiungerlo.

A questo punto Alessandra Celentano ha fatto intendere che Dario non è un ballerino di modern pronto per lavorare o tecnicamente perfetto. A questo punto però Veronica Peparini ha avuto modo di dissentire. La prof ha detto che essendo lei una maestra di modern è in grado di dire se Dario sia in grado o meno di stare nella scuola come ballerino modern. A questo punto la Celentano ha subito alzato i toni della conversazione: “Mi viene qualche dubbio però se secondo te questa coreografia è eseguita bene”.





Veronica Peparini è una furia contro Alessandra Celentano: “Non te lo permetto”

A questo punto Veronica Peparini si scatena e dice: “Ho perso la fiducia su alcune cose. Io ho sempre creduto in te quando dicevi che il mondo della danza sa”. Serafica la Celentano che risponde: “Pensare che tu abbia ballato bene questa cosa vuol dire non capire di danza”. A questo punto Veronica Peparini perde la pazienza: “Questo non te lo permetto. Non ti permetto di dire che io non capisco di danza”.

“Io capisco di danza e anche molto bene”. A questo punto interviene persino Maria De Filippi che dice: “Avete due mondi della danza diversi”. Poi Maria ha lanciato l’esibizione di Michele sperando che le cose si calmassero. Approfittando del silenzio mentre il ballerino prendeva posizione, Veronica Peparini ha riattaccato la Celentano: “Mo io non ci capisco più niente di danza”.

E ancora Veronica Peparini: “So arrivata a questo punto. Va beh, me lo faccio dire da te adesso. No, questo non te lo permetto”. “Puoi anche non permettermelo, ma se tu dici delle cose…”, ha replicato la Celentano. Veronica ancora: “Io mi prendo la responsabilità di dire che lui è un talento”. Imbarazzo in studio anche per i giurati e il pubblico.

