“Loro 2…”. Andrea Delogu e Stefano De Martino, il big della tv canta: “Succede dietro le quinte”

Andrea Delogu e Stefano De Martino, cosa fanno dietro le quinte. Fa ancora parlare il rapporto tra i due conduttori recentemente protagonisti sul palco del Tim Summer Hits. La loro complicità è evidente e non è un mistero che i due siano molto amici. Recentemente, però, si dice che alcuni atteggiamenti abbiano infastidito Belen Rodriguez, fidanzata dell’ex ballerino di Amici. Battute, sorrisi, ammiccamenti, i due giocano parecchio.

Ma proprio qualche giorno fa, in una intervista a Panorama, Andrea Delogu ha voluto chiarire la situazione una volta per tutte. “La verità è che siamo molto amici, nulla di più” le sue parole. Poi sul gossip su loro due: “All’inizio ci faceva ridere, poi è sfuggita, è diventata un’indiscrezione insistente e fastidiosa, soprattutto quando ha iniziato a innescare commenti aggressivi. Così abbiamo smesso di cazzeggiare in pubblico, sui social, e continuiamo a farlo in privato”.





Andrea Delogu e Stefano De Martino, parla Maurizio Costanzo

Adesso a intervenire sul rapporto tra Andrea Delogu e Stefano De Martino è Maurizio Costanzo. L’ex ballerino, scoperto e lanciato da Maria De Filippi, è diventato negli ultimi tempi un conduttore di tutto rispetto. E Maurizio Costanzo sul loro conto dice: “Stefano De Martino e Andrea Delogu formano un duo molto affiatato. Loro sono amici di vecchia data, si sostengono nei momenti di difficoltà personale e si confrontano tantissimo quando si tratta di lavoro. E questo, sul palco, si vede: sono conduttori spigliati e affiatati”.

Insomma anche il decano del giornalismo ed esperto conduttore ribadisce che tra Andrea Delogu e Stefano De Martinio c’è soltanto una bella amicizia. I due in passato sono stati presenti l’uno per l’altra in momenti delicati. Non c’è dunque nessuna liaison, anche se non è un mistero che Belen Rodriguez non è felicissima di questo rapporto speciale.

Pur non avendo mai commentato pubblicamente è certo che Belen non segua sui social Andrea Delogu. Intanto la sua storia d’amore con Stefano De Martino sembra andare a gonfie vele. Dopo la separazione da Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto la figlia Luna Marì, la showgirl è tornata tra le braccia di Stefano. Col quale sogna addirittura di avere un altro figlio…

“Terzo figlio…”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, lo scoop è servito: cosa si è scoperto