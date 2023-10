Andrea Damante è un nome ben noto al pubblico, sia social che televisivo. Classe 1990, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo partecipando a Temptation Island nel 2014, ma è con la partecipazione a Uomini e Donne, come tronista, che diventa famoso. E come lui anche Giulia De Lellis, che si era presentata da Maria De Filippi come sua corteggiatrice e che alla fine ebbe la meglio sulle altre pretendenti. La scelta in studio e Andrea Damante e Giulia De Lellis sono diventati una delle coppie più amate.

Indimenticabile per i “Damellis” la partecipazione di lui (e poi di lei) al GF Vip all’epoca condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista. E quando nel 2018 i due ex Uomini e Donne si lasciarono la notizia creò non poco scalpore, anche perché lei pubblicò anche un libro che in breve tempo è arrivato in cima alle classifiche dei più venduti. Sono passati anni, hanno entrambi voltato pagina ma continuano a essere famosi e seguiti.

Leggi anche: “Sei deforme”. La vip italiana ‘devastata’ dopo il terribile incidente stradale. Sommersa da commenti choc





Andrea Damante “trasformato”: “Ma che ha fatto?”

Conclusa l’esperienza televisiva, per Andrea Damante che oggi è legato a Elisa Visari, si sono aperte diverse porte. Oggi si dedica infatti alla carriera musicale come dj e ha pubblicato diversi singoli dance portandoli anche sul palco di Battiti Live nel 2021. Parallelamente ha costruito il suo percorso da imprenditore, avviando il suo brand e shop online di abbigliamento e diventando volto social di diversi marchi.

Nel 2019 l’ex di Giulia De Lellis è l’inviato di Vanity Fair agli MTV VMAs ed è stato anche protagonista di un episodio della fiction Don Matteo. Il tutto, ovviamente, continuando a essere un influencer da ben 2 milioni e 600mila followers. Proprio in questi giorni, poi, è stato uno dei modelli scelti da Intimissimi per presentare la nuova collezione di intimo e a molti non è sfuggito un cambiamento radicale.

ma in che senso questo è Andrea Damante?????



che ha passato pic.twitter.com/u1XxZyjMuC — g (@zendayal0vebot) October 12, 2023

Una trasformazione sul suo volto che ha scioccato i fan. Su X, ex Twitter, circolano ora delle foto di Andrea Damante con il viso gonfio e con dei lineamenti molto differenti rispetto a com’erano solo qualche settimana fa. Un utente fa infatti notare con tanto di foto che “alla fashion week non sembrava così”. Ma cosa ha fatto? Qualcuno ipotizza che forse il “botox gli sia sfuggito di mano” altri che magari abbia avuto dei problemi di salute di cui non ha parlato: “O ha fatto qualche trattamento di chirurgia estetica o ha assunto qualche farmaco che l’ha fatto gonfiare…”. Ma per ora nessuna conferma o spiegazione dal diretto interessato.