Ex Temptation Island coinvolta in un incidente stradale, è lei a tornare a parlare della situazione. Correva il 30 aprile dello scorso anno quando alle ore 18.30 è avvenuto il dramma: “Ero sul raccordo per imboccare la Roma-Fiumicino e guidavo in maniera tranquilla, con la cintura, non avevo il telefono ed avevo gli occhiali, perché ho l’obbligo. Ad un certo punto il volante ha incominciato ad andare a destra e sinistra in maniera velocissima ed ho sbandato dando la prima botta alla testa perdendo i sensi”. L’ex tentatrice non ha mai smesso di aggiornare i fan in apprensione per le sue condizioni di salute e nelle ultime ore ha dato notizie di sè.

Carlotta Adacher torna a parlare delle sue condizioni di salute. L’ex tentatrice rivela a tutti altri dettagli che la riguardano da vicino dopo l’incidente avvenuto sul raccordo Roma-Fiumicino. Un impatto violentissimo che l’ha portata a restare sfigurata in volto: “Mi sono svegliata con la testa sul sedile del passeggero. Praticamente tra naso e bocca… sangue ovunque. Ho mosso gambe e braccia per cercare di capire se riuscivo a muoverle. Un tassista dietro di me mi ha soccorso e poi sono arrivati i vigili del fuoco e l’ambulanza. Minuti, per me, interminabili perché non sai come stai e cosa ti sei fatta”.

Leggi anche: “Questo è il mio viso oggi”. La bellissima vip italiana si mostra dopo il terrible incidente





Carlotta Adacher torna a parlare delle sue condizioni di salute, poi risponde agli attacchi hater: “Voi la faccia di me**a continuerete ad averla”

E oggi Carlotta prova a riprendere in mano la propria vita mostrandosi fiduciosa e provando ad allontanare ogni paura. Inevitabile per Carlotta valutare la possibilità di ricorrere alla chirurgia estetica per provare a tornare in volto come prima dell’incidente. La morale? Che nonostante il sostegno dei fan, l’ex tentatrice è anche bersaglio di attacchi hater sui cui prova a sorvolare: “A me questi commenti mi scivolano addosso”, si legge in una Instagram Story.

Carlotta Adacher a tal proposito ha aggiunto: “Ero figa prima dell’incidente, lo sono adesso, perché le facce di queste persone che mi scrivono vorrei vederle e penso che si scambierebbero con me molto volentieri”. Ormai la decisione è presa dunque, e questo accadrà al di là delle malelingue: “Mi rifarò tutta e anche questo non gli andrà bene, ma posso permettermelo, sono in mano ai migliori medici”.

Carlotta Adacher entra nel dettaglio della questione: “Mi volevo fare una blefaroplastica, magari l’avrei fatta a 45 anni, me la farò adesso, proverò a vedere uno dei lati positivi di questo incidente. Voi la faccia di me**a continuerete ad averla”. Carlotta Adacher ha dunque provato a mettere a tacere gli hater, provando dunque a concentrarsi nel proprio personale percorso di ‘rinascita’.