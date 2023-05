Una vera e propria odissea sta vivendo un volto di Canale 5, che purtroppo è stata costretto a fare i conti con un destino tutt’altro che buono. Lei è Carlotta Adacher ed è rimasta vittima di un incidente molto serio. Ne aveva parlato lei alcuni giorni fa, ma adesso sono giunte delle dichiarazioni ancora più importanti da parte della sorella, la quale ha fatto il punto della situazione. Si è scoperto finalmente con assoluta certezza quali siano le sue attuali condizioni di salute e cosa dovrà fare tra non molto.

Purtroppo per Carlotta Adacher, che improvvisamente si è trovata di fronte a questo incidente che le ha scombussolato la sua vita, non c’è altra alternativa se non l’operazione chirurgica. La donna si era fatta vedere dal letto di un ospedale, con la flebo già attaccata al suo braccio. Poi c’è stato il silenzio totale e la preoccupazione dei suoi follower è stata notevole. Per questa ragione la sorella è intervenuta sui social network con un video, postato su Instagram.

Carlotta Adacher, incidente grave: quali sono le sue condizioni

Come ha ricostruito il sito Isa e Chia, solamente pochi giorni fa Carlotta Adacher aveva rivelato ai suoi fan di essere stata coinvolta in un incidente stradale e si era soffermata così sull’episodio: “L’altro ieri ho avuto un brutto incidente stradale, codice rosso ma fortunatamente ora sono cosciente e abbastanza stabile. A quanto ho capito ho subito svariate fratture in volto e dovrò essere operata nei prossimi giorni. Sicuramente capirete l’assenza, a presto, non vi libererete di me”.

E la sorella Alessia Adacher ha confermato ciò che aveva anticipato Carlotta, rassicurando però allo stesso tempo tutti gli ammiratori dell’ex tentatrice di Temptation Island: “Vi chiederete chi sono, sono la sorella di Carlotta, Alessia. Volevo dare voce alla voce che purtroppo in questo momento Carlotta non ha. Lei è stata coinvolta in un grave incidente stradale, vi volevo rassicurare che non è assolutamente in pericolo di vita, però purtroppo ha varie fratture scomposte in viso e siamo in attesa dell’operazione che sarà imminente. A giorni avverrà questa operazione, volevo ringraziarvi per l’affetto e non smettete di farlo. C’è bisogno di supporto e calore umano, ripeto che non è in pericolo di vita ma purtroppo il percorso non sarà facile, sono positiva”.

Carlotta Adacher è nota al pubblico per essere stata nel 2021 a Temptation Island. Lei si era conosciuta più profondamente con Alessandro Autera e si erano fidanzati, ma la loro relazione era durata poco. Poi è stata per breve tempo con l’ex UeD Giulio Raselli. Ora il momento più difficile della sua vita, ma c’è tanta gente che sta pregando per lei.