Bufera immediata su Alessandra Amoroso, che ha pubblicato delle foto con il lato B in bella vista. Nessuno immaginava di doverla vedere in questa veste, invece anche la cantante salentina ci è cascata e ha seguito la moda di altre vip. Mentre si trovava sulla neve, ha deciso di far impazzire di gioia migliaia e migliaia di follower. I complimenti ci sono stati eccome, ma inevitabilmente è stata anche bersagliata dalle critiche. In tanti hanno condannato questo suo comportamento per loro inadeguato.

In un certo senso Alessandra Amoroso ha emulato Chiara Ferragni, mostrando queste foto con tanto di lato B stratosferico. Da parte dell’artista è stato manifestato grande entusiasmo per questa sua vacanza. Coloro che hanno condiviso questa sua decisione l’hanno addirittura invitata a prendere in considerazione una svolta nella sua carriera, che non fa riferimento al mondo della musica. Ma intanto andiamo a scoprire insieme cosa ha scritto lei nella didascalia e cosa hanno risposto gli utenti.

Leggi anche: “Perché è andata così”. Alessandra Amoroso, la verità dopo le voci su Sanremo 2023





Alessandra Amoroso, le foto del lato B non convincono tutti

Alessandra Amoroso ha voluto spogliarsi più del solito e un paio di foto che hanno messo in evidenza il suo lato B sono state le più apprezzate, ma anche le più contestate. La donna ha commentato: “Risate. Amicizia. Natura. Scoperte. Silenzi. Panorama. Bagni in pentola. Foto seschi nella neve. Aria. Albe. Tramonti. Chiacchiere. Compagnia perfetta. #gratasempre”. I fan più entusiasti hanno detto: “Felice tu, felici noi”, “Onlyfans subito”, “Solo tu puoi stare in costume sulla neve, l’importante è divertirsi”.

Ma queste immagini hot non sono piaciute a tanti, che hanno criticato la sua scelta di pubblicare foto sexy come Chiara Ferragni ed Elodie: “Va bene che sei dimagrita e sei entusiasta dei risultati fisici acquisiti, ma non cadere anche te, come altre tue colleghe, nella gara di chi si spoglia di più. A noi interessa la tua voce e non il tuo fisico”, “Ma copriti”, “Queste che vanno nude sulla neve non hanno ritegno”. Ma non sono gli unici messaggi negativi, successivamente ne sono stati postati altri dello stesso tenore.

Questi altri commenti polemici di alcuni hater: “Due foto su dieci per mostrare il sedere”, “Stai imitando la Ferragni”, “Ma sei una gallina”. Quindi, non tutti l’hanno celebrata ma sicuramente lei non si farà intimidire dagli odiatori della rete e continuerà a proporre contenuti simili.