Anche quest’anno non la vedremo a Sanremo. Si tratta di una delle migliori cantanti italiane che si è fatta notare per la volta partecipando ad Amici di Maria De Filippi e da quel momento ha spiccato il volo. Con i suoi concerti riempie gli stadi di tutta Italia e riesce a far cantare anche generazioni lontane tra loro. Ma per lei non ci sarà nel 2023 la vetrina di Sanremo.

Amadeus al TG1 ha comunicato l’elenco dei big in gara e non figura il nome di Alessandra Amoroso, la cantante salentina da 3,8 milioni di fan su Instagram, 1,6 milioni su Twitter. Un successo enorme per lei che non sarà sul palco dell’Ariston. Proprio nel momento in cui il Festival è tornato a essere un evento centrale, molto seguito e altrettanto amato. Tanti artisti della musica italiana in questi anni – prima con Carlo Conti e adesso con Amadeus – stanno rivalutando la loro presenza a Sanremo. Vengono invitati e accettano perché scelgono di andare.

Sanremo 2023, perché non va al Festival Alessandra Amoroso

La rivoluzione è iniziata con Carlo Conti al timone del Festival della canzone italiana. E la porta avanti con successo anche Amadeus che negli ultimi anni non ha dovuto più far venire grandi ospiti dall’estero perché i migliori interpreti della musica italiana hanno accettato di competere al Festival. In sostanza se si sceglie di andare è perché si decide che Sanremo viene incluso nel proprio progetto. E la musica italiana, le canzoni sono tornati al centro dell’attenzione.

Dopo questo ragionamento la domanda viene spontanea: perché Alessandra Amoroso ha rifiutato di nuovo Sanremo? Ha provato a dare una risposta ad un curioso utente Andrea Conti. Tra le domande giunte sul suo profilo, infatti, una riguardava proprio la cantante salentina e il suo non partecipare a Sanremo 2023. Il giornalista ha quindi dato una sua versione dei fatti utile per farsi un’idea di quello che sta accadendo. Ebbene, secondo il parere di Conti i cantanti che partecipano a Sanremo hanno un progetto a lungo termine che include anche il Festival.

La presenza di Alessandra Amoroso a Sanremo 2023 non aveva senso per questo motivo, sempre secondo Conti. Ma anche secondo moltissimi altri. Il festival fa comunque parte di un progetto degli artisti, c’è bisogno di tempo e di spazio per dedicarsi alla kermesse. Magari, come scritto sempre dal giornalista, per il prossimo album Alessandra avrà tempo e spazio anche per l’Ariston. In sostanza si tratta di una scelta e gli artisti in questi anni stanno inserendo Sanremo tra i propri progetti.