“Guardate che ho combinato”. Il discusso personaggio e una Jaguar distrutta in pochi secondi

Prima l’incidente, poi le immagini della macchina dstrutta. Un’auto presa a noleggio, precisamente una Juagar, ma la giornata va incontro a un imprevisto, se così si può chiamare. L’ex rapper pubblica le foto del veicolo distrutto dopo l’incidente e non si tira indietro dal raccontare come è andata la vicenda.

Algero Corretini pubblica le foto della macchina distrutta. Conosciuto da tutti conme 1727, l’ex rapper lo rifà. Prende a noleggio la Juagar in un salone di lusso, poi subito al volante, fino a quando è andato incontro a un incidente. Algero Corretini racconta come sono andate le cose attraverso i social.

Leggi anche: “Ho tradito mia moglie, sono pentito”. Il cantante scoperto ora ammette tutto. La confessione





Algero Corretini pubblica le foto della macchina distrutta

“Fratellì ho preso il muro”, sottolinea Algero Corretini pubblicando anche le foto della macchina distrutta dopo l’incidente. Guida spericolata e zig zag tra le auto, le immagini diventano virali, poi il racconto quasi inorgoglito dopo l’accaduto: “Ripagheremo tutto, non vi preoccupate”, dice Algero Corretini fortunatamente rimasto illeso.

Ma non finisce qui, perché il rapper si immortala anche in un selfie con tanto di volante della polizia e l’ambulanza arrivate dopo lo schianto alle sue spalle. Algero Corretini ha noleggiato la macchina di lusso insieme a a Nazar Lernatovych, influencer da 94mila follower e noto sul web come Diamond_mgmt.

“Macchina nuova, l’ho demolita! Airbag scoppiato, una favolosa Jaguar distrutta in pochi istanti”, racconta ancora Algero Corretini: “Abbiamo tolto i controlli e ci siamo divertiti. La macchina è prima finita contro il muro al centro della strada e poi contro il guardrail. E di nuovo al centro”, poi raccomanda i fan: “Ragazzi, andate piano”.