Il tradimento c’è stato, la verità sotto gli occhi di tutti. Messaggi espliciti e una relazione tenuta segreta per oltre un anno, la modella decide di parlare solo oggi. Ma questo non sarebbe mai avvenuto se l’amica della modella, consapevole della relazione clandestina, non avrebbe intimato di ‘vendere’ la storia a un magazine.

Il tradimento svelato di Adam Levine. Cantautore giovane e bello, ma anche produttore discografico, personaggio televisivo e attore, conosciuto come frontman del gruppo musicale di successo Maroon 5. Adam Levine avrebbe negato il tradimento perpetuato all’insaputa della moglie Behati Prinsloo, con la quale è sposato dal 2014, fino a quando non sono usciti allo scoperto i messaggi.

Leggi anche: “Devo andare via”. Appena entrata ed è già fuga dal GF Vip: chi è la concorrente





Il tradimento svelato di Adam Levine. Il racconto della modella

A parlare sarebbe stata proprio Sumner Stroh. Alla luce della rivelazione della ragazza avvenuta pubblicamente attraverso i social, anche Adam Levine avrebbe poi ammesso le proprie responsabilità: “Sono stato avventato a parlare con chiunque non fosse mia moglie in qualsiasi modalità di flirt. Non ho avuto una relazione, ma comunque ho superato i limiti in un periodo della mia vita di cui mi pento”.

E sul tradimento di Adam Levine, questo il racconto della modella: “Avevo una storia segreta con un uomo sposato con una supermodella . All’epoca ero giovane e ingenua. E voglio dire, sinceramente, mi sono sentita sfruttata. Non avevo la visibilità che ho ora, quindi sono stata manipolata molto facilmente”, ha detto la Stroh.

A supporto delle parole anche i messaggi scambiati con Adam Levine: “Sono imbarazzata di aver avuto un coinvolgimento con un uomo con questa mancanza di rimorso e rispetto” ha aggiunto poi la modella. A pubblicare gli screen dei messaggi Alyson Rosef, una creator di Tik Tok che ha aggiunto di averlo fatto per solidarietà a Sumner.

“Ho passato le sue stesse cose. Molti dei miei amici lo sapevano e sono rimasti scioccati. Se altre ragazze hanno vissuto questo con lui… penso che dovrebbero pubblicare tutto. Poi mi dispiace così tanto per sua moglie. Non credo proprio si meriti quello che lui ha fatto“. Poi si è aggiunta anche un’altra tiktoker, Maryka, che avrebbe confessato il flirt su Instagram tra lei e Adam. “Non lo farò mai più. Me ne assumo la completa responsabilità. Lo supererò. Lo supereremo insieme”, sarebbe stata la replica del cantante.