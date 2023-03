Alex e Delia, dopo il turbolento e discusso triangolo d’amore nato in seguito al rapporto speciale tra l’attore e la modella e influencer Soleil Sorge durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, la coppia è tornata alla vita di tutti i giorni. In queste ore, Alex Belli e Delia Duran sono tornati a parlare. O meglio, a dare un doloroso annuncio ai loro fan.

Alex Belli e Delia Duran sono stati grandi protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Lui era nella casa come concorrente fin dall’inizio del reality show e lì ha intrecciato un rapporto molto intenso con un’altra concorrente, l’influencer ed ex volto di Uomini e Donne Soleil Sorge. Delia Duran aveva chiesto di poter parlare con Alex e tra i due c’era stato un incontro in giardino, durante il quale Belli era stato squalificato perché si era avvicinato per abbracciare la moglie, cosa vietata dalle regole imposte per evitare il contagio del Covid.

Alex e Delia,il triste annuncio della coppia

Poi Delia Duran era entrata in casa come concorrente e poco dopo ad Alex era stato permesso di rientrare come ospite. Usciti dal Grande Fratello Vip, e dopo diversi tira e molla, i due sono tornati insieme. A novembre Alex Belli e Delia Duran hanno rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo in cui hanno parlato della voglia di allargare la famiglia e avere un figlio: “Il dottore ha detto che bisogna pazientare fra un rapporto e l’altro, in modo da far aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire così il concepimento. Alex e io siamo molto passionali: ammetto che soffriamo parecchio per il limite che ci ha imposto lo specialista”.

Purtroppo è di oggi la notizia che Alex Belli e Delia Duran non possono avere figli. Un annuncio doloroso, arrivato dalle pagine del settimanale Nuovo: “Dopo averci provato tante volte abbiamo fatto qualche esame: ci hanno detto che è una questione di incompatibilità. Non dipende da uno di noi in particolare. Quindi in questi casi, per avere maggiori probabilità, è meglio avere un aiuto e agire con la fecondazione assistita”.

“Il nostro percorso è iniziato un mese e mezzo fa. – hanno raccontato Alex Belli e Delia Duran – È importante purificarsi, fare un certo tipo di dieta ed eliminare fumo e alcol. Siamo nella fase della preparazione: per la fecondazione dobbiamo aspettare ancora un po’ di tempo. La prossima visita sarà tra un mese. Spero di diventare padre al più presto”.