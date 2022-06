Alex Belli e Delia Duran genitori? La coppia fa chiarezza su cosa sta succedendo. Intanto una certezza riguarda la loro presenza alle nozze di Guenda Goria alle quali saranno i testimoni. Il matrimonio si terrà subito dopo l’estate, il prossimo settembre, e i dettagli sono stati svelati dai futuri sposi da Barbara D’Urso, nell’ultima puntata della stagione di Pomeriggio Cinque. La coppia è molto legata a Alex Belli e Delia Duran, soprattutto lui. E infatti ha chiesto all’attore di fare da testimone al matrimonio.



Anche lui a sua volta è stato testimone di nozze dell’ex concorrente del GF Vip. “Noi siamo i testimoni di nozze”, ha detto la modella venezuelana presente in studio. “È vero. Mirko ha chiesto ad Alex Belli di fare testimone. Così, visto che è presente, chiedo a Delia se vuole essere la mia”, ha confermato Guenda Goria.

Alex Belli e Delia Duran genitori? Loro confermano: “Cerchiamo un figlio”

E Delia Duran, seduta al suo fianco, l’ha subito abbracciata: “Senza dubbio” è stata la risposta immediata.

La figlia di Maria Teresa Ruta e Mirko Gancitano sono legati dal 2021, dopo essersi conosciuti a Sharm El Sheik. Dopo il turbolento e discusso triangolo d’amore sorto in seguito al rapporto speciale tra l’attore e la modella e influencer Soleil Sorge, la coppia sembra esserne uscita più forte di prima. (Leggi anche “Costretta a operarmi”. Guendalina Goria e la malattia: “Non migliora, le cure non funzionano”)

È notizia di poche ore fa che la coppia sta provando ad avere un figlio anche se non è facile. Il ginecologo ha detto ai due che i rapporti troppo frequenti non aiutano. Al settimanale Nuovo la modella venezuelana ha raccontato: “Il dottore ha detto che bisogna pazientare fra un rapporto e l’altro, in modo da far aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire così il concepimento. Alex e io siamo molto passionali: ammetto che soffriamo parecchio per il limite che ci ha imposto lo specialista”.



Intanto Delia Duran guarda al futuro, anche professionale, con serenità. La modella è diventata anche stilista. Poche settimane fa è stata infatti protagonista assoluta all’evento Pin Up Stars a Milano Marittima, dove il famoso brand di beachwear ha inaugurato un nuovo negozio monomarca. La sua capsule collection per il marchio, la linea Delia Duran XXX, è andata sold out in poche ore, sia nel nuovo store che online, sul sito Pin Up.

