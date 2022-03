Lo scorso febbraio l’ex GF e attore è diventato papà bis. Ma si scopre solo ora, attraverso una sua intervista rilasciata al settimanale DiPiù. Nessun annuncio su Instagram, nessuna foto della piccolina che è stata chiamata Zoe. La coppia è molto riservata, tanto che anche della gravidanza di lei, ex talento di Amici di Maria De Filippi, era segreta fino a poche settimane fa.

Era stata la collega del neo papà a farlo sapere a tutti durante un’ospitata nello studio di Italia Sì, il programma condotto da Marco Liorni. “Ci tengo a fargli questo omaggio perché a breve diventerà papà per la seconda volta è molto emozionato e si divide tra famiglia e set”, aveva svelato Vanessa Gravina lasciando tutti di stucco. E ora Alessandro Tersigni, che con lei condivide il set de Il Paradiso delle Signore, è di nuovo papà.





Nata Zoe: Alessandro Tersigni papà bis

L’ex concorrente del GF e oggi stimato attore è sposato con un altro volto noto per il pubblico televisivo. Con la moglie Maria Stefania Di Renzo che è un’ex ballerina ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi e oggi insegnante di gyrotonic ha avuto il primogenito Filippo nel 2017 e ora è arrivata Zoe. Ma sono state settimane complicate per la famiglia di Alessandro Tersigni.

Come raccontato al magazine, dopo gli ultimi controlli i medici hanno optato per un cesareo d’urgenza per evitare che la piccola e la mamma avessero ulteriori complicazioni. Ma Alessandro Tersigni ha rivelato nell’intervista a DiPiù di aver scelto di temporeggiare prima di dare l’annuncio della nascita di Zoe per un altro motivo. L’attore, la moglie Maria Stefania e il figlio Filippo hanno infatti avuto il Covid motivo per cui i giorni successivi al parto sono stati ancor più difficili.

La bambina, essendo nata prematura, ha avuto bisogno di attenzioni in più da parte dei medici e della madre, costretta a starle lontana per evitare di contagiarla. Per fortuna però hanno potuto contare sull’aiuto della suocera di Alessandro Tersigni. “Ora anche questa è passata – ha detto a DiPiù – Stiamo tutti bene, Zoe ha recuperato peso, è in perfetta salute e cresce rapidamente. E io sono felice di potermi dedicare completamente alla famiglia, visto che le riprese della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore non inizieranno prima di maggio”.

