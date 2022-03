L’annuncio è arrivato sui social: “21 marzo, primo giorno dì primavera ore 8:50 il nostro miracolo Sole Tresse è venuto al mondo. I nostri cuori scoppiano dì gioia”. Una notizia dopo tanto dolore e un percorso fatto di sofferenza. Influencer ed ex concorrente di ‘Temptation Island’ è rimasta incinta grazie alla procreazione assistita. “Quanto ho immaginato questo momento…Solo le mie notti insonni con le mani sul cuore lo sanno…Questo giorno è arrivato ed io non ci credo ancora”.



E ancora: “Ho sempre sostenuto che i miracoli si avverano solo se ci credi e oggi siamo qui emozionati come due bimbi a dirvi che arriverà il nostro miracolo. Scrivo queste righe e il cuore batte così forte che mi fa male il petto. Chi mi segue sa quanto ho desiderato tutto questo e lottato per realizzare il nostro sogno”. Poi aveva continuato.



“Oggi fragile come non mai sono qui a dirvi che io e il mio momo diventeremo genitori. In realtà volevo aspettare a condividere con voi questa cosa ma qualcuno (indelicatamente) ha fatto trapelare la notizia. Volevo aspettare per un senso di protezione. Un percorso lungo, fatto di sofferenze vere, pianti, cicatrici, dolori fisici e sacrifici”.







“Ma oggi posso dire che non dimentico ciò che è stato, però ne è valsa la pena. Non mi vergogno di essere mamma di una blastocisti…”. Lei è Georgette Polizzi, due anni fa aveva annunciato di essere malata di sclerosi multipla. Ora la notizia che le cambia la vita sua e di Davide Tresse. Tantissimi i messaggi arrivati.

Diversi anche i volti noti che si sono congratulati con la neomamma, tra i quali Sabrina Ghio, Teresa Langella, Alice Basso, Jonathan Kashanian, Angelo Sanzio e Irene Capuano.

Del suo desiderio di diventare mamma aveva parlato poco tempo fa anche sui social. “Non vedo l’ora di portarla sulla neve, di insegnarle ad andare sullo snow, di farle scoprire quante cose belle ci sono da vedere! Già me la immagino, una nanetta con la valigia insieme a mamma e papà. Voglio farle conoscere il mondo e farle scoprire quante cose belle nasconde, per dimenticare questi tempi”.