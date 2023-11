“Cosa penso di mio figlio”. Alessandro Gassmann rompe il silenzio sul figlio Leo

Alessandro Gassmann, la rivelazione sul figlio Leo. “Ieri mi hanno scritto mamma e papà, mentre guardavano l’esibizione. Erano felici e molto orgogliosi di me. Immagino che qualsiasi genitore che vede il proprio figlio o la propria figlia salire su quel palco sarebbe orgoglioso”, queste le parole di Leo all’indomani dal successo della sua canzone ‘Terzo cuore’ sul palcoscenico sanremese che ha incassato il favore della critica.A distanza da quel giorno, il papà famoso è tornato a parlare in merito alla carriera del figlio.

Alessandro Gassmann parla del figlio Leo, cosa pensa realmente del giovane talento. Torna sul piccolo schermo il noto attore italiano con “Un Professore” in onda su Rai1 con una recitazione che come sempre non deluderà il pubblico di fan: “l mio percorso scolastico è stato una tragedia, ma se avessi incontrato nella vita una persona come Dante Balestra, il personaggio che interpreto, forse qualcosa sarebbe andato diversamente”.

Alessandro Gassman parla del figlio Leo, è la prima volta che lo ha detto

Nel corso della lunga intervista rilasciata per Repubblica, Alessandro Gassman ha voluto parlare anche del figlio Leo, che ad oggi ha la bellezza di 24 anni e che oltre alla passione per la musica sembra aver intrapreso anche la strada del padre. Leo infatti vestirà presto per il grande schermo le vesti di Franco Califano. Cuore di papà senza dubbio, l’attore ha rivelato: “Da due anni frequentava seminari con un coach di recitazione. Gli ho chiesto: perché lo fai? Mi ha risposto: sono curioso“.

“Veniva sempre con me in teatro, ha il mito del nonno. Non ho seguito i suoi movimenti, poi ho scoperto che era stato preso per interpretare Califano da giovane. Mi ha fatto molto piacere, qualche qualità ce l’avrà, sarà una sorpresa anche per me”. Padre e figlio, la stessa arte, Alessandro rivela: “Tende a fare tutto per conto suo, ma ha assorbito la passione di quello che faccio nella vita. Non credo nei geni, non necessariamente si eredita il talento ma la sensibilità sì, e lui ha grande sensibilità”.

Leo Gassman sembra tutto fuorché che raccomandato e il successo risulta più che meritato, soprattutto perché persino il padre non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito per favorire il figlio. “Sì sono il figlio di Alessandro e nipote di Vittorio” ha affermato di fronte ai giudici di X-Factor poco prima della votazione, “sono nato e cresciuto in una famiglia felice, ora però ho il bisogno, sento il bisogno di scrivere il mio stesso destino” ha spiegato.