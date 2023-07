Grave lutto familiare per Alessandro Gassmann. L’attore ha dato la triste notizia sui suoi canali social, ricevendo un’ondata di affetto e vicinanza incredibile. “Non ci sei più e ci sarai sempre. Ti voglio bene, buon viaggio mamma”, ha scritto come ultimo saluto alla madre, che si è spenta a Roma nella giornata di venerdì 21 luglio 2023 a 87 anni. Nel post una lunga serie di foto insieme, ricordi indelebili della sua infanzia anche con papà Vittorio.

Alessandro Gassmann era molto legato a sua madre, anche lei nota attrice, nonostante per anni abbia vissuto lontano dall’Italia. “Mia madre Juliette si sente a casa dappertutto – raccontava in un’intervista – Verso l’Italia nutre l’amore di un’americana e il disgusto di una francese e ormai non parla più una lingua ma un irresistibile esperanto, dove ogni frase è composta da accento francese tipo Ispettore Clouseau, termini americani, italiani, e spagnoli, dato che da tempo vive in Messico insieme al suo cane Yo Yo”.

Alessandro Gassmann, grave lutto: è morta la famosa madre

“Gioca a bridge, passeggia, dipinge, come un’artista vecchio stampo, forse la più artista di tutta la famiglia”. L’attore ha più volte sottolineato come sia stata proprio lei, sua mamma, a trasmettergli il grande amore per la natura: “Era figlia di contadini francesi, che però non ho fatto in tempo a conoscere”.

Juliette Mayniel era nata in un piccolo paesino della Francia il 22 gennaio 1936 e sin da giovanissima sviluppa una passione per il cinema. Inizia infatti presto la sua carriera diretta da registi francesi di spessore e il film che ha segnano l’inizio della sua notorietà è senza dubbio “Occhi senza volto” del 1960, anno in cui vinse anche un Orso d’argento alla Berlinale come miglior attrice nel film “Storia di un disertore”.

Non ci sei più e ci sarai sempre. Ti voglio bene, buon viaggio mamma.

Rip ❤️💐 pic.twitter.com/zthv2p4gOC — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) July 21, 2023

Sul finire degli Anni Sessanta, lavora anche con registi italiani e tra i film più conosciuti ricordiamo “Peccati di famiglia”, “Vizio di famiglia”, “Il maestro di violino” e ancora “Di padre in figlio”. L’incontro con Vittorio Gassman all’inizio di quegli anni, il figlio Alessandro è difatti nato nel 1965, ma la loro relazione durò poco più di 2 anni.