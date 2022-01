“Che tristezza…”. I Soliti Ignoti, Alessandro Gassman ci va giù pesante. L’accusa (piccante) al programma

Non ci sta Alessandro Gassman e lo dice a tutti. Parliamo, molto probabilmente, dell’ultima puntata de I soliti Ignoti. Non ne siamo certi perché l’attore non ha fatto riferimento a un programma in particolare, ma semplicemente al gesto di una telecamera. Gassman ha scritto su Twitter: “Ma ancora si fanno le inquadrature dai piedi panoramicando in su, quando c’è una ragazza carina in una trasmissione? Che tristezza”.

Potrete immaginare la reazione dei suoi fan quando l’attore ha condiviso questo pensiero sui social. Ma l’orario sembra chiaro… Alessandro Gassman ha scritto questo tweet ieri sera, mentre era in onda il programma condotto da Amadeus su Rai 1, I soliti ignoti, con una puntata speciale dedicata alla Lotteria Italia. Questa coincidenza ha fatto pensare a diversi utenti che l’attore romano si stesse riferendo proprio alla trasmissione di Amadeus, pur non nominandola esplicitamente. A riportarlo è il sito Gossip e tv.

Tra l’altro, in molti, su Twitter, si sono detti d’accordo con Alessandro Gassman. Qualcuno, addirittura, gli ha scritto: “Ma tu sei sicuro di essere troppo impegnato per fare il presidente della Repubblica?”. Un altro invece: “E’ una cosa odiosa. Come spesso l’inquadramento di cu** femminili senza reali motivi”. E ancora: “La cosa triste è che se non si parte da una cultura scolastica diversa (perché tanto la famiglia non la puoi cambiare), rimarrà così ancora e ancora”.





“La scuola – scrive un fan di Alessandro Gassman – potrebbe fare molto, e parlo proprio cominciando dalle primarie, ma chi ci crede veramente?”. Ma non tutti sono stati d’accordo: alcuni dei suoi fan non pensano che l’attore si sia riferito a I soliti ignoti. Una parte di loro infatti ha fatto riferimento soprattutto ai programmi sportivi: “In tutte le trasmissioni, particolarmente quelle sportive, io vedo delle donne che non aiutano certamente le altre donne che vorrebbero che tutto ciò finisse”.

“Ammiccano scollate parlando di calcio. Ma che bisogno c’è se stiamo parlando di calcio?”. Ma se andiamo a guardare un particolare frame della puntata di ieri sera, sembra chiaro a cosa si riferisse Alessandro Gassman.