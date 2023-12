Alessandro Cecchi Paone, il grande giorno è arrivato. Il giornalista italiano finalmente corona il sogno di una vita intera: il vero amore al fianco di Simone Antolini. L’annuncio delle nozze aveva fatto gioire tutti i fan della coppia: “Abbiamo già parlato delle nozze. Chi ha fatto la proposta? Sono stato io, lo ammetto. Amo il mio paese, ma per sposarci andremo all’estero. Qua in Italia non basta l’unione civile per poter adottare la bambina. Lei vede comunque sua mamma, circa tre volte al mese”, ha spiegato Alessandro Cecchi Paone non troppo tempo fa.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono sposati. “Sabato 22 dicembre nella Sala d’onore del Maschio Angioino del Comune di Napoli mi sposerò con Simone. Saremo marito e marito”, aveva annunciato il giornalista italiano, fornendo ulteriori dettagli sulla cerimonia.

Leggi anche: “Perché abbiamo deciso così”. Cecchi Paone, l’annuncio sul matrimonio col compagno Simone





Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono sposati: tutti i dettagli (e le foto)

“La cerimonia – ha anticipato – verrà officiata dal sindaco Gaetano Manfredi, che ci tiene molto ad esserci, e come testimoni avrò accanto a me due donne straordinarie e fondamentali per mia vita, la mia ex moglie Cristina, che viene apposta per me da Madrid, ed Emma Bonino, la mia donna di riferimento della politica e delle unioni civili”. E adesso il lieto evento è avvenuto davvero.

La cerimonia è stata celebrata presso la maestosa Sala della Loggia del Castello del Maschio Angioino a Napoli e a o fficiare l’unione civile è stato il sindaco Gaetano Manfredi. Testimoni emozionati al fianco degli sposi, ovvero l’ex moglie Cristina Navarro e la mamma di Simone, Samantha. Mentre nelle vesti di damigella Melissa, figlia di 5 anni di Simone Antolini.

A Napoli l'unione civile tra Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone #napoli #alessandrocecchipaone pic.twitter.com/ieWZpfZ8HT — Agenzia VISTA (@AgenziaVISTA) December 22, 2023

È con i bellissimi auguri della mia cara Emma che celebro il matrimonio mio e di Simone di oggi ❤️ pic.twitter.com/siqCpV4wV5 — Alessandro Cecchi Paone (@PaoneCecchi) December 22, 2023

Gli invitati presenti? Puntuale Elenoire Ferruzzi, ex concorrente del Grande Fratello vip, e le sorelle Pompadour, seguite dalla contessa Daniela D’Aragone, Roberto Gobbi e Michel Altieri. Dopo la celebrazione delle nozze, stando ad alcune indiscrezioni, i festeggiamenti si sarebbero spostati a Teatro Sannazaro. Sulla pagina X del giornalista neo-sposino anche gli auguri in video di Emma Bonino: “È con i bellissimi auguri della mia cara Emma che celebro il matrimonio mio e di Simone di oggi”, ha scritto Cecchi Paone.