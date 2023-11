Alessandro Cecchi Paone, l’annuncio arriva a sorpresa. Il noto giornalista è stato il protagonista indiscusso dell’edizione trascorsa dell’Isola dei Famosi. Infatti nel ruolo di naufrago, Alessandro Cecchi Paone è approdato sulle Honduras in coppia con il compagno, Simone Antolini. “Io e lui stiamo insieme da più di un anno e Melissa mi chiama già zio. Ci siamo messi insieme a inizio 2022. Mi piacerebbe adottare la piccola e darle stabilità. Perché ciò accada serve sposarsi e qui in Italia come tu sai non è possibile”, avena già chiarito il giornalista. E adesso cosa sta accedendo nelle loro vite?

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sposano. La notizia era già nell’aria dopo un’intervista rilasciata per il settimanale “Chi”, eppure non è mai andata incontro a un’effettiva conferma. Non fino a oggi, quando il giornalista è tornato sull’argomento e ha dunque chiarito le reali intenzioni per il futuro insieme al suo Simone.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sposano, arriva la conferma. Tutti i dettagli del giorno più bello della loro vita

“Abbiamo già parlato delle nozze. Chi ha fatto la proposta? Sono stato io, lo ammetto. Amo il mio paese, ma per sposarci andremo all’estero. Qua in Italia non basta l’unione civile per poter adottare la bambina. Lei vede comunque sua mamma, circa tre volte al mese”, sono state le parole di Alessandro Cecchi Paone. E adesso la notizia è stata confermata? Il giornalista ha riferito ogni dettaglio ad Adnkronos.

“Sabato 22 dicembre nella Sala d’onore del Maschio Angioino del Comune di Napoli mi sposerò con Simone. Saremo marito e marito”. Nozze confermate dunque tra Alessandro e il suo Simone. “La cerimonia – racconta – verrà officiata dal sindaco Gaetano Manfredi, che ci tiene molto ad esserci, e come testimoni avrò accanto a me due donne straordinarie e fondamentali per mia vita, la mia ex moglie Cristina, che viene apposta per me da Madrid, ed Emma Bonino, la mia donna di riferimento della politica e delle unioni civili”.

E ancora dettagli forniti dal futuro sposo che ha spiegato i motivi per cui ha scelto la città di Napoli per coronare il sogno della coppia: “Innanzitutto per la grande affettuosa amicizia che ho con il sindaco che dura da quando lui era Rettore dell’università di Napoli e poi ministro della Ricerca e anche perché Napoli è una città a cui sono molto legato, c’ho vissuto e ho frequentato la quinta elementare e la prima media per motivi di lavoro di mio padre e poi perché da 25 anni insegno all’università di Napoli Scienze della comunicazione e ci vado tutte le settimane. Anche le mie vacanze le faccio sempre nella casa di famiglia a Positano che è un’appendice napoletana”.