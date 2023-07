Paolo Bonolis va in pensione dopo aver lasciato Mediaset? La voce, messa in giro dallo stesso conduttore, gira da un bel po’. Era marzo 2023 quando uscì l’indiscrezione: “Uno degli autori di punta del Biscione, Marco Salvati, a Casa Pipol aveva parlato della possibile, anzi probabile, chiusura di Avanti un altro. Spiegava Salvati: “Probabilmente il prossimo anno sarà l’ultimo […] Per volontà del conduttore, ma anche perché raggiunta l’anzianità il programma abbia fatto il suo percorso”.

Ovviamente per i numerosissimi telespettatori è stata una notizia non proprio bella. E, a proposti di cose belle lo stesso autore tv ha aggiunto: “Tu dirai, un programma che va bene non si molla, però anche alle cose belle bisogna dire addio, a tutto c’è una fine“. Ora, si dà il caso che nelle ultime ore di oggi, lunedì 24 luglio, si è tornati a parlare prepotentemente di questa ipotesi: cioè che Paolo Bonolis lasci tutto al termine del suo contratto con Mediaset che scade a breve.

Leggi anche: “Sta male”. Choc durante Milan-Real Madrid, il giornalista si accascia a terra privo di sensi





Quando scade il contratto Mediaset e cosa farà Bonolis

Alessandro Cecchi Paone sul settimanale “Nuovo” affronta l’argomento ‘Paolo Bonolis addio alla tv dopo 30 anni di carriera’. E, nella sua rubrica, scrive a chiare lettere: “Sarebbe un fatto doloroso il suo abbandono“. L’ipotesi è che, nel caso in cui lo showman romano classe 1961, marito di Sonia Bruganelli, decidesse di tenere fede alla promessa “Bonolis entro un anno ci saluterà“.

Per chi è cresciuto a pane e Bim Bum Bam, suo primo show su Italia1, sarebbe davvero ‘doloroso’ dover salutare il conduttore? O forse è anche ora di far spazio ai giovani (Bonolis ha indicato in Stefano De Martino il suo successore… ndr). Qualsiasi sia la vostra opinione in merito, comunque, Paolo Bonolis non sparirà subito dalla televisione. Nella prossima stagione saranno infatti almeno due i programmi da lui diretti.

In attesa che Paolo Bonolis decida cosa farà ‘da grande’, su Canale 5 la prossima stagione lo vedremo in “Ciao Darwin 9“, che torna dopo ben 4 anni di assenza, e poi ” Avanti un Altro “. Dunque il pubblico può stare sereno, Paolo Bonolis non lascia, anzi raddoppia. Intanto si continua a parlare anche della sua separazione dall’ormai ex moglie Sonia Bruganelli. A Vanity Fair i due avevano infatti affermato: “Non ci sono di mezzo terze persone o amanti. Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai”.

“Non vuole farsi vedere”. Paolo Bonolis, qualcuno ha parlato. C’entra Sonia Bruganelli