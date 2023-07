Giornalista sviene durante la diretta tv. Attimi di grande apprensione prima della partita Milan – Real Madrid. Nei minuti antecedenti al calcio d’inizio, durante le solite interviste di rito a bordo campo, uno dei cronisti si è sentito male, svenendo rovinosamente a terra. Siamo a Pasadena, in California (Usa), dove sta per iniziare una famosa amichevole estiva, quella tra il Milan e il Real Madrid. Alla fine sarà la squadra iberica ad avere la meglio con una rimonta e un risultato finale che si attesta per 3 a 2 per il Real. Ma un fatto increscioso è capitato non durante, ma prima della partita stessa. A bordo campo, per ESPN, uno dei canali sportivi più famosi e importanti del pianeta, ci sono il giornalista Dan Thomas e Shaka Hislop, ex portiere di Newcastle e West Ham.

>> Tragedia alla gara di ciclismo, Jacopo muore a 17 anni. La scena choc davanti ai compagni

Mentre stanno chiacchierando della partita che inizierà a breve, Thomas gli rivolge una domanda, Shaka Hislop sbanda poco in avanti, più tardi sembra avere le gambe molli e dopo un paio di secondi crolla a terra. I due stanno chiaramente parlando della partita che di lì a breve avrebbe fatto restare incollati migliaia di tifosi in tutto il mondo, quando ad un tratto l’ex portiere è caduto rovinosamente a terra.





Giornalista sviene durante la diretta tv

L’uomo infatti è svenuto quasi senza rendersene conto ed è caduto sulla spalla del collega che chiaramente ha iniziato ad urlare il suo nome cercando aiuto. Sono stati attimi di panico e tensione per tutti, visto che per qualche secondo la diretta televisiva è continuata. Non solo, sui social il video dello svenimento di Shaka Hislop è divenuto in pochi istanti virale creando non poca ansia sulle sorti dell’ex portiere anglosassone.

Da quello però che riportano i media sportivi e persone vicine all’uomo, Shaka Hislop sta bene e ha ripreso coscienza poco dopo. L’uomo parla. A renderlo noto è stato fin da subito lo stesso Dan Thomas che durante l’intervallo della gara ha rassicurato tutti: “Il mio amico Shaka è cosciente e sta parlando”.

Shaka #Hislop bricht LIVE im TV zusammen. Das neue Normal. Keiner klärt diese Vorfälle auf. Warum? Weil viele Verantwortliche ins Gefängnis müssten. Er ist 3x #geimpft und hat auch immer eindringlich an die Menschen appelliert sich #impfen zu lassen. #Ungeimpfte #Katastrophe pic.twitter.com/1jGfBiDG8V — Prof. Carl Leiserfluss ✪ (@CLeiserfluss) July 24, 2023

E ancora: “Ovviamente è troppo presto per poter fare qualsiasi tipo di diagnosi, ma la cosa importante è che ora sia cosciente. Abbiamo parlato anche con la sua famiglia”. Non sappiamo quindi cosa sia capitato all’uomo, ma sembra evidentemente che non si è trattato di un colpo di calore, anche se tutti sperano ancora che ci sia quello alla basa dello svenimento.

Leggi anche: “Operato d’urgenza”. Paura per Massimo Mauro: colpito da infarto durante il padel