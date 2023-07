Lutto nel mondo dello sport, muore il giovanissimo talento del ciclismo. Appena 17 anni e per Jacopo non c’è stato nulla da fare purtroppo. Il tragico incidente è avvenuto proprio durante una gara in Austria, nello specifico nel corso della prima tappa delle 48/a Junioren Rundfahrt. Il giovanissimo talento nel corso della gara è caduto nel vuoto durante la percorrenza lungo il tratto della montagna Mistelbacher Berg. Immediati i soccorsi, ma purtroppo davanti alla gravità delle ferite ogni tentativo dei medici di riportarlo in vita si è rivelato inutile.

Jacopo Venzo muore a 17 anni. Tragedia durante la competizione sportiva di ciclismo in Austria. Lo start della gara è partito dalla località Haid e supponeva l’arrivo al traguardo presso la località di Marchtrenk. Sarebbero stati ben 140 gli sportivi partecipanti, tra europei e oltreoceano. Nello specifico la tragedia è avvenuta nel corso della prima tappa delle 48/a Junioren Rundfahrt lungo il tratto della montagna Mistelbacher Berg.

Come sottolineato nel comunicato della Federazione ciclismo dell’Alta Austria e degli organizzatori: “Il nostro pensiero va alla famiglia, ai compagni di squadra e allo staff. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il ricovero in ospedale l’atleta è deceduto per le gravi ferite riportate”. E ancora: “Il 17enne stava scendendo da solo ed è rovinosamente caduto “in una lunga curva a sinistra”.

Purtroppo il giovane è deceduto in ospedale nel cuore della notte a causa delle grave ferite riportate. A Linz anche i parenti della vittima e l’Apa. Annullata la gara a tappe dopo la notizia del decesso: “È una questione molto delicata in una gara con giovani tra i 17 e 19 anni”, sono state le parole del presidente della Federazione Paul Resch. Straziante il messaggio sui social della squadra, la Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino.

“Con le lacrime agli occhi e il cuore devastato annunciamo che il nostro junior Jacopo Venzo ci ha lasciato. Il ragazzo era rimasto vittima di una bruttissima caduta ieri in discesa durante la prima tappa del Giro dell’Alta Austria. Jacopo era un ragazzo straordinario, con un futuro tutto da scrivere nello sport e soprattutto nella vita, e per questo fa ancora più male. Tutta la Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino si stringe intorno alla famiglia, agli amici e a tutti quelli che volevano bene a Jacopo in questo momento di immane dolore. Chiediamo di rispettare la privacy della famiglia e ringraziamo tutti quelli che ci faranno sentire il loro appoggio. Adesso abbiamo un angelo in più a proteggerci lassù“.