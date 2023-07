Lutto nel mondo della musica. Compositore e polistrumentista, noto per aver fatto sognare grazie alla realizzazione di colonne sonore per il cinema e per il teatro. Un vero e proprio talento riconosciuto su scala internazionale: la passione per la musica è nata fin dalla tenera età e lo ha condotto a importanti e significative collaborazioni. “Io sono un compositore, batterista e multi-strumentista”, diceva così di se stesso sul sito professionale.

Alan Brunetta muore a 37 anni. Torinese di origini, l’intera comunità di San Mauro piange la sua morte. Alan Brunetta, figlio di Ugo Brunetta, consigliere comunale di maggioranza, si è spento in seguito alla grave malattia che lo ha colpito. Il primo intervento neurochirurgico al cervello per la rimozione della massa tumorale è avvenuto nel 2019 e all’epocam in accordo con i medici, Alan aveva suonato per “preservare, con la massima probabilità possibile, le sue abilità creative e di improvvisazione musicale, cardine fondante della sua vita privata e lavorativa”.

Alan Brunetta muore a 37 anni, doloroso lutto nel mondo della musica: “Sei l’amore della mia vita…”

“Open Mind Concert”, così Alan definì l’esperienza. Diplomato al Conservatorio di Torino, Alan studia composizione musicale per cinema e teatro. Il suo nome inizia a diventare noto al pubblico a partire dal 2000. da quel momento in poi per Alan Brunetta tante diventano le opportunità di carriera. Infatti dal 2005 al 2015 collabora attivamente col gruppo torinese Supershock. Si è occupato in prima persona del processo di sonorizzazione delle storiche pellicole d’autore, come Nosferatu di F.W. Murnau’s, Der Golem di Paul Wegener e Metropolis di Fritz Lang.

Poi nel 2009 Alan prende la decisione di fondare insieme a Umberto Poli, Leonardo Laviano, Flavio Rubatto e Jacopo Tomatis il collettivo Lastanzadigreta. A tal proposito impossibile non citare il brano di successo “Creature selvagge” del 2017 vincitore della Targa Tenco come Opera Prima. Il 1 agosto 2023 uscirà il brano “You’ve stopped walking away” per il film “The Killing of Billy the Kid” diretto da Brett Bentman.

“Sei l’amore della mia vita il mio migliore amico. – è il messaggio della compagna Roberta Gervasi – Hai portato nella mia vita l’arte e la gioia. Mi hai insegnato cosa vuol dire avere forza e coraggio. Sei stato un insegnante incredibile non solo per i tuoi allievi ma per tutti quelli che hanno avuto il privilegio di conoscerti. Sei il migliore. Arrivederci amore mio”.