Lutto nel mondo della musica, è morto Rick Froberg, il cantante e chitarrista dei Drive Like Jehu. L’uomo è scomparso il 30 giugno a San Diego. Aveva 55 anni. La sua partner, Britton Neubacher, ha riferito che la causa del decesso è da ricercare in una “condizione cardiaca non diagnosticata”. Rick Froberg ha alimentato la scena musicale underground di San Diego che fiorì negli anni ’80 e ’90. Chi lo conosceva lo sa, cantava con un ruggito roco che si alternava dolcemente tra il ringhio e l’urlo.

“Ha sempre voluto suonare con disinvoltura come un calcio in culo”, ha detto John Reis, compagno di band di lunga data di Mr. Froberg e partner nella scrittura di canzoni nelle band Pitchfork, Drive Like Jehu e Hot Snakes. Froberg amava particolarmente i ringhi dei cantanti australiani Bon Scott degli AC/DC – la sua band preferita – e Chris Bailey dei proto-punk Saints. Si è sforzato molto di seguirli, ha detto il signor Reis. “Gli direi: ‘Amico, ce l’hai a palate, e in realtà hai un’altra attrezzatura che quelle persone non hanno.’”





Froberg e Reis si sono conosciuti da adolescenti nel 1986, a un picnic organizzato da una pubblicazione anarchica locale in un parco di San Diego. Si legarono immediatamente e presto si unirono a Pitchfork, con Mr. Froberg alla voce. La band è stata ispirata, ha detto Reis, dalla musica rumorosa che veniva pubblicata all’epoca da etichette indipendenti come Dischord, Touch & Go e SST.

Quando l’album di debutto di Pitchfork fu pubblicato nel 1990, tuttavia, la band si era già sciolta.Poco dopo Rick Froberg e Reis si sono riuniti in Drive Like Jehu, dove anche Froberg ha iniziato a suonare la chitarra, ispirato dalle accordature di chitarra atonali e non ortodosse dei Sonic Youth, che “facevano sembrare che potessi fare qualsiasi cosa volevi fare”.

rip rick froberg 💔 pic.twitter.com/AuTpHTQZUk — Ashley (@WiII_ToIedo) July 13, 2023

Rick Froberg si è trasferito a Brooklyn nel 1998 e ha intrapreso la carriera di illustratore e grafico freelance; ha anche lavorato all’animazione con l’artista Gary Panter. Le sue illustrazioni sono state pubblicate su The New Yorker e The New York Times. Eric Gerald Froberg è nato il 19 gennaio 1968 a Santa Monica, in California, da Eric e Sylvia (Phillips) Froberg. Oltre alla signora Neubacher, lascia suo padre, la sua matrigna e tre fratelli minori, Christopher, Justin e Gregory.

