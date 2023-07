Momenti di grande apprensione per la cantante italiana, costretta nuovamente al ricovero in ospedale. E il rischio è che debba sottoporsi nuovamente ad un’operazione chirurgica, a pochi giorni dall’altro intervento. Purtroppo non è andato tutto per il verso giusto e ora ha dovuto recarsi all’interno della struttura sanitaria affinché i medici possano valutare nuovamente la sua situazione e prendere infine la decisione, ritenuta più opportuna.

A proposito di quanto accaduto alla cantante italiana, nel precedente ricovero in ospedale resosi necessario per un’operazione d’urgenza, lei aveva raccontato: “Essere operata d’urgenza stanotte per una peritonite? Fatto. Non facciamoci mancare nulla! Non mollo nemmeno morta. L’importante è che sto bene ora“. “Non preoccupatevi, tanto torno presto…peggio per voi. E comunque alla mia età le peritoniti sono poche le fanno i giovani”.

La cantante italiana di nuovo costretta al ricovero in ospedale: “Rischio operazione”

La cantante italiana, al termine dell’altro ricovero in ospedale di appena due settimane fa con conseguente operazione, si era fatta scattare una foto coi dottori e li aveva ringraziati: “E poi c’è chi di mestiere ‘ti salva la vita’ – voglio ringraziare tutto il meraviglioso staff dell’ospedale San Carlo di Nancy di Roma – medici paramedici infermieri e il personale tutto per la professionalità e le attenzioni”. Ora l’improvviso peggioramento e la possibilità che debba finire nuovamente sotto i ferri.

Ad essere in condizioni di salute non buone è l’artista Fiordalisi, sembrata molto stanca e provata nonostante il suo volto fosse nascosto dalla mascherina. La donna ha scritto sui social: “Sono di nuovo al pronto soccorso…Ho avuto una ricaduta, mi ricoverano e forse mi rioperano… Andiamo avanti, ne usciremo prima o poi…”. Non ha aggiunto altri particolari, anche se il riferimento sembra essere alla peritonite, dato che ha parlato di ricaduta.

Marina Fiordaliso, che ha 67 anni, è stata incoraggiata da diversi colleghi. Laura Pausini le ha scritto: “Fiorda mia, forza. Un abbraccio fortissimo”, mentre Giorgia: “Forza Marina” e Paola Iezzi: “Forza, tieni duro, non mollare come sempre”. Da segnalare anche un commento di Mietta: “Marina bellissima, riprenditi presto”.