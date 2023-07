Tanta paura per la cantante italiana, che nelle ultime ore ha avuto problemi di salute. È stata operata d’urgenza nella notte per via di una peritonite, ha spiegato poi al suo pubblico social per rassicurare tutti coloro che la seguono. Sui suoi profili Instagram e Twitter ha condiviso un selfie in un letto d’ospedale, con la mascherina sul viso. A corredo della foto, ha scritto di aver subito un intervento nella notte tra il 30 giugno e l’1 luglio 2023. Si è vista costretta ad andare in ospedale dove ha affrontato un’operazione d’urgenza.

“Essere operata d’urgenza stanotte per una peritonite? Fatto. Non facciamoci mancare nulla!”, ha scritto la cantante. Riempita di messaggi e di domande su come si sentisse ora, su Twitter l’artista ha mostrato la tempra che da sempre la contraddistingue e rassicurato chi era preoccupato per la sua salute: “Non mollo nemmeno morta”, ha scritto Fiordaliso, che adesso sta molto meglio.

La cantante operata d’urgenza nella notte: come sta

Anche su Instagram Fiordaliso ha voluto rassicurare tutti i suoi fan: “L’importante è che sto bene ora“. “Non preoccupatevi, tanto torno presto…peggio per voi. E comunque alla mia età le peritoniti sono poche le fanno i GGIOVANI”, ha aggiunto con ironia. Il suo post, nemmeno a dirlo, è stato presto raggiunto da una marea di commenti.

Commenti dei follower ma anche auguri di pronta guarigione da parte degli amici e delle amiche vip. “È successo anche a me! Vedrai che ti rimetterai presto”, le ha scritto Marco Carta, mentre Mercedesz Henger le ha mandato “un abbraccio fortissimo”. Così come Rita Pavone: “Auguri di pronta guarigione, un forte abbraccio”.

Essere operata stanotte x peritonite?? Fatto ! Non facciamoci mancare nulla ! L importante e’ che sto bene 💪💪💪ora . pic.twitter.com/4l5fCyfeeO — Marina Fiordaliso (@Fiordaliso_) July 1, 2023

Anche Pupo si è molto preoccupato: “Buongiorno Marina, che spavento mi hai fatto prendere!!! Meno male che hai risolto e ti stai già riprendendo. Io, Anna e Patricia ti abbracciamo forte forte e ti rivogliamo rivedere al più presto sul palco. Il luogo della nostra vita”. E anche Patrizia Pellegrino: “Capperi mi dispiace tanto ora come va? Sei in ripresa?”. Come detto Fiordaliso ha poi spiegato di stare molto meglio.