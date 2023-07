Giornata difficilissima per Claudio Baglioni, che si è risvegliato con una notizia terribile. Un grave lutto ha colpito lui e il mondo della musica in generale. Commoventi le parole scelte dal cantante per dire addio ad una persona, che tanto gli ha dato nella sua vita professionale e non solo. Infatti, aveva con lui non solo un rapporto lavorativo ma anche prettamente umano e ora vivere senza la sua presenza sarà complicato per molta gente.

Tutti si ricorderanno di lui per le gesta anche al Festival di Sanremo, dove era stato protagonista per diversi anni. Claudio Baglioni ha annunciato questo lutto nella mattinata di sabato 15 luglio, attraverso un post apparso su Instagram. Ma saranno sicuramente tanti altri a scrivere pensieri positivi nei riguardi di questa figura preziosa, risultata essere fondamentale nel percorso artistico di numerosi colleghi dell’ex direttore artistico della kermesse musicale più famosa in Italia.

Claudio Baglioni in lutto: “Addio, oggi è un’alba tristissima”

Claudio Baglioni, travolto totalmente da questo lutto veramente grave, aveva lavorato con lui al progetto Dodici Note – Tutti su alle Terme di Caracalla, al Tetro Greco della città di Siracusa e all’Arena di Verona. Le sue parole postate online sono state struggenti e fanno comprendere quanto bene volesse a questo amico e collaboratore. Senza questa preziosa collaborazione, il cantautore 72enne non avrebbe avuto l’opportunità di avere dei grandi successi.

A morire è stato il direttore d’orchestra Danilo Minotti, salutato così da Baglioni: “È un’alba tristissima. Il Maestro Danilo Minotti è partito per un lungo viaggio e per un posto sconosciuto. Ha chiuso, con un piccolo gesto, il tempo che ha diretto e condotto per una vita. Ha preso con sé la delicatezza dei modi, la grazia bisbigliata delle sue parole, la sapienza e la passione del suo mestiere di musicista e di uomo. Addio Danilo, amico e compagno di tante storie. Claudio”. Fanpage ha ricordato che Minotti ha lavorato pure con artisti del calibro di Malika Ayane, Anna Oxa, Iva Zanicchi, Marcella Bella, Eros Ramazzotti, Emma e Gianni Morandi per nominarne alcuni.

Il primo a dare la notizia della scomparsa di Minotti è stato proprio Baglioni, quindi tutti gli altri hanno appreso la notizia così. Nelle prossime ore potrebbero esserci maggiori informazioni sulle cause, che hanno portato al suo decesso.