Il suo nome era molto noto nel panorama musicale italiano: è morta a 62 anni Claudia Arvati: è stata la corista Claudio Baglioni e nella seconda edizione di The Voice Senior, dove aveva gareggiato nella squadra di Gigi D’Alessio arrivando in finale. La musica italiana è in lutto per la scomparsa della cantante mantovana che ha scoperto l’amore per le note da piccola: infatti ha iniziato a suonare chitarra e basso, facendo della musica la sua passione e professione.

Poi a 17 anni il trasferimento a Roma per far parte di un gruppo femminile che reinterpretava celebri cover. La sua bravura le ha consentito di farsi notare dai grandi della musica italiana ed è diventata corista per Donatella Rettore, Fiorella Mannoia, Renato Zero, Gigi D’Alessio, Gianni Morandi, Giorgia, Andrea Bocelli e Claudio Baglioni. È stato proprio Claudio Baglioni su Facebook a dare la notizia della scomparsa di Claudia Arvati con un breve post: “Ciao Claudia. La tua voce bellissima canterà sempre con noi. Claudio”.

Leggi anche: “Se n’è andata”. Lutto nella musica, l’atroce notizia della figlia sui social: “Mamma è morta”





Lutto musica: è morta Claudia Arvati, storica corista di Baglioni

Subito dopo ha scritto Gigi D’Alessio: “Da oggi sei la voce più bella del coro degli angeli. Ciao Claudia”, mentre nelle sue storie anche Nancy Brilli ha voluto ricordarla: “Ciao Claudietta”. Claudia Arvati aveva partecipato al programma Pronto chi Gioca di Enrica Bonaccorti e in seguito avrebbe partecipato anche a show come “Furore”, “Amici”, “La Corrida” e “Carramba”, facendo anche da corista in quattro edizioni del Festival di Sanremo.

Poi tra i 2021 e il 2022 ha partecipato a The Voice Senior, il programma condotto da Antonella Clerici. Anche in quel caso per lei è stato un successo: è arrivata in finale e si è giocata la vittoria contro Annibale Giannarelli che l’ha battuta. La donna era malata da tempo e qualche mese fa aveva postato sui social postato una foto mentre era in ospedale per sottoporsi a un’operazione.

“Mi chiamo Claudia e sto per operarmi. È un appuntamento a cui non posso mancare ma se supero questa vinco 100 punti Millemiglia. E magari trovo il tasto CANC e fermo questa centrifuga. Sto provando a convincere il corpo ad allearsi con me e a surfare su questo stronzetto che mi zompetta dentro”. Claudia Arvati ha fatto parte per 5 edizioni dei coristi di Sanremo e ha lavorato come insegnante di canto ed è diventata direttrice del Coro Roman Academy.