Paura per Massimo Mauro, l’ex giocatore di Juventus e Napoli (e al momento telecronista Sky) è stata colto da infarto mentre giocava a padel a Catanzaro dove si trova in vacanza. A dare la notizia è la fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport, di cui l’ex giocatore di Juventus e Napoli è presidente. Non è chiara ancora cosa sia realmente successo. Dalla prime informazioni, tuttavia, sembra che l’ex campione abbia accusato un malore durante una partita.

Contattato subito un medico, Massimo Mauro è stato portato all’ospedale di Catanzaro, dove è stato eseguito d’urgenza un intervento di angioplastica. Mauro, originario proprio di Catanzaro, è un campione fuori dal campo quanto sul rettangolo di gioco. È stato il fondatore, assieme a Gianluca Vialli, della Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport, una ONLUS impegnata soprattutto nella lotta contro la sclerosi laterale amiotrofica.





Nel 2008, come Fondazione Vialli e Mauro, insieme a Fondazione Cariplo, Fondazione Telethon e AISLA dà vita ad AriSLA (Fondazione Italiana per la ricerca sulla SLA), di cui è membro del consiglio di amministrazione. Dal 2013 ricopre il ruolo di presidente di AISLA. Chiusa la carriera sportiva (con una medaglia di bronzo agli europei under 21 con la maglia azzurra) non ha la sciato il mondo del calcio.

Dal 2005 al 2018 è stato commentatore sportivo per Sky Sport; dal 2007 è giornalista pubblicista. Negli anni seguenti collabora prima con Rai 2 e poi con Mediaset. Dal 2013 collabora inoltre con il quotidiano la Repubblica, per conto del quale cura il blog calcistico Visti dall’ala. Al di fuori del calcio, ricopre la carica di consigliere del circolo di golf di Torino, Royal Park I Roveri.

Per fortuna il malore che lo ho colpito stamani non ha lasciato conseguenze. A rassicurare sulle sue condizioni è stato lo stesso Mauro, che alla sua fondazione ha detto: “In ospedale sono stati bravissimi e lo sono tuttora. Vengo seguito bene e coccolato”. Sospiro di sollievo per Mauro e tutti gli amanti del calcio.