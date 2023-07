Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, a giugno scorso la conferma della separazione. La coppia da 25 anni insieme, nella vita come nel lavoro, e 3 figli ha raccontato in esclusiva a Vanity Fair la decisione di mettere fine al loro matrimonio. La notizia era già trapelata, ma al magazine i due avevano chiarito che “non ci sono di mezzo terze persone o amanti. Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati”.

“Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche”. Promessa mantenuta: sia il conduttore che la produttrice e opinionista del GF Vip sono volati come ogni estate a Formentera, l’isola che per anni è stata la loro casa estiva. Per la cronaca sono rimasti uniti anche nel lavoro, collaborando a stretto contatto fino a pochi giorni fa, quando sono terminate le registrazioni di Ciao Darwin, storico format di Canale 5 di cui lei è produttrice.

Paolo Bonolis “non vuole farsi vedere”: cosa sta succedendo

Ma torniamo a oggi, alla tradizionale vacanza a Formentera che come ogni anno Sonia Bruganelli racconta sui suoi canali social. Paesaggi e tramonti mozzafiato, selfie, scatti con gli amici, dei figli al mare e in piscina. Ma di Paolo Bonolis nessuna traccia.

Eppure anche il conduttore di Avanti un altro e Ciao Darwin è sull’isola, sostiene il sito Fanpage che ha sentito fonti beninformate. “Bonolis resta nell’ombra di Sonia e anche i settimanali evitano le paparazzate del caso che, se volute, potrebbero tranquillamente finire in copertina”, si legge.

Quindi Paolo Bonolis c’è anche se non c’è (nelle foto). Quindi non vuole farsi vedere. Il fatto che sia volato a Formentera con la famiglia conferma gli ottimi rapporti di cui lui stesso e Sonia Bruganelli hanno sempre parlato, dunque perché questa vacanza praticamente in incognito?